新北陶瓷學院 即起開放報名

新北市鶯歌陶博館「陶瓷學院」自9月中旬陸續推出6門課程，課程包羅當代陶器製作、古陶瓷修復、柴燒理論與實務、彩色細泥漿製作等，大師級獨門傳授，培訓內容精彩紮實，是陶藝工作、學習陶藝及對陶瓷有興趣民眾的技藝升級練功場，即日起開放報名。

陶博館長張啟文表示，陶博館的陶瓷學院開設陶藝課程，涉獵各種陶藝知識與技術，師資具教學熱忱與指導技巧。本期推出課程面向豐富，是陶藝愛好者的大補帖，歡迎想要了解專業職人的創作經驗、學習專業做陶秘訣的民眾報名參訓。

即日起開放報名的課程，包括由陶搖咖啡的創辦人、臺灣工藝之家吳明儀老師開設陶與器陶搖咖啡，引領學員認識咖啡種植、烘焙、手作實用咖啡器具，到設置咖啡席、手沖咖啡，完整結合陶藝及咖啡生活；陶藝家張麗娟傳授彩色細泥漿製作和應用，以古老彩繪技法為基礎，加以運用燻燒技巧，創作質感作品。

備受學員期待的古陶瓷修復，由從事古器物修復工作長達20多年的廖禮光師傅，採用紫砂壺、單色釉陶器做為授課物件，透過清潔、黏合、補缺等工序，實務領悟學習修復技巧。其他還有茶器的當代表現、柴燒實務及柴燒推論等課程，都非常推薦愛好陶藝的民眾報名精進技藝。

除專業課程，陶博館每季亦設計不同主題陶藝DIY，適用基礎陶藝技巧及生動的授課方式，讓沒有陶藝基礎的成人，甚至孩童都能親近入手、簡易入門，體驗輕鬆捏塑、彩繪陶作品的趣味。

10歳以上的民眾可到陶藝研習室，參加近期推出第一次玩陶就上手的「泥偶泥偶小花器」，動手捏塑圓潤的眼睛、堅挺的鼻子、捲翹的小嘴巴，陶偶造型的花器實用又可愛。4-10歳小朋友可到「兒童體驗室」玩陶，近期推出趣味的「陶器童話說故事」，適合在大陶板壓印出各式各樣美麗的圖案，創作可愛的故事小手套。歡迎團體或個人於線上預約報名。

鶯歌陶博館：https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/