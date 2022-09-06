快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北陶瓷學院 即起開放報名

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
陶藝家張麗娟傳授彩色細泥漿製作和應用，以古老彩繪技法為基礎，加以運用燻燒技巧，創作質感作品。圖／陶博館提供
陶藝家張麗娟傳授彩色細泥漿製作和應用，以古老彩繪技法為基礎，加以運用燻燒技巧，創作質感作品。圖／陶博館提供

新北市鶯歌陶博館「陶瓷學院」自9月中旬陸續推出6門課程，課程包羅當代陶器製作、古陶瓷修復、柴燒理論與實務、彩色細泥漿製作等，大師級獨門傳授，培訓內容精彩紮實，是陶藝工作、學習陶藝及對陶瓷有興趣民眾的技藝升級練功場，即日起開放報名。

陶博館長張啟文表示，陶博館的陶瓷學院開設陶藝課程，涉獵各種陶藝知識與技術，師資具教學熱忱與指導技巧。本期推出課程面向豐富，是陶藝愛好者的大補帖，歡迎想要了解專業職人的創作經驗、學習專業做陶秘訣的民眾報名參訓。

即日起開放報名的課程，包括由陶搖咖啡的創辦人、臺灣工藝之家吳明儀老師開設陶與器陶搖咖啡，引領學員認識咖啡種植、烘焙、手作實用咖啡器具，到設置咖啡席、手沖咖啡，完整結合陶藝及咖啡生活；陶藝家張麗娟傳授彩色細泥漿製作和應用，以古老彩繪技法為基礎，加以運用燻燒技巧，創作質感作品。

備受學員期待的古陶瓷修復，由從事古器物修復工作長達20多年的廖禮光師傅，採用紫砂壺、單色釉陶器做為授課物件，透過清潔、黏合、補缺等工序，實務領悟學習修復技巧。其他還有茶器的當代表現、柴燒實務及柴燒推論等課程，都非常推薦愛好陶藝的民眾報名精進技藝。

除專業課程，陶博館每季亦設計不同主題陶藝DIY，適用基礎陶藝技巧及生動的授課方式，讓沒有陶藝基礎的成人，甚至孩童都能親近入手、簡易入門，體驗輕鬆捏塑、彩繪陶作品的趣味。

10歳以上的民眾可到陶藝研習室，參加近期推出第一次玩陶就上手的「泥偶泥偶小花器」，動手捏塑圓潤的眼睛、堅挺的鼻子、捲翹的小嘴巴，陶偶造型的花器實用又可愛。4-10歳小朋友可到「兒童體驗室」玩陶，近期推出趣味的「陶器童話說故事」，適合在大陶板壓印出各式各樣美麗的圖案，創作可愛的故事小手套。歡迎團體或個人於線上預約報名。

鶯歌陶博館：https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/

陶藝 咖啡

延伸閱讀

汐止秀山關懷站咖啡分享 92歲嬤首沖咖啡

「500咖」集頂尖冠軍風味 今明2日限定、免費入場

影／不要玩星巴克！老外「超狂手搖拿鐵」姿勢太魔性 網笑翻：我看了啥

總獎金80萬元 苗栗陶藝競賽評選結果出爐

相關新聞

漁人碼頭中秋煙火秀周五登場 在家可看直播同步放送

周五起就是中秋連假，新北市淡水漁人碼頭將從9月9、11、18、25日舉辦4場仲夏繽紛樂煙火秀，新北市觀光旅遊局推薦民眾中...

咖啡店老闆愛貓成癡 自動設備打造貓樂園

位在新店安坑的店老闆麥又仁，在他經營咖啡廳內飼養許多浪貓，室内樹藤如天空之城為嚮往高處的貓咪提供自由與便利，現場也有很多...

新北電纜地下化長度將近1萬公里 完成度達6成

新北市轄內總纜線長度超過1萬4千公里，過往掛滿天際導致有礙市容觀瞻，新北市自民國109年開始推動電纜地下化專案，經發局今...

新北陶瓷學院 即起開放報名

新北市鶯歌陶博館「陶瓷學院」自9月中旬陸續推出6門課程，課程包羅當代陶器製作、古陶瓷修復、柴燒理論與實務、彩色細泥漿製作...

占道搶快左轉 新北7個月826起

新北市去年汽、機車「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎」違規案件共1394件，今年截至7月底也有826件，未見...

誰卡大巨蛋？ 花敬群又槓柯文哲

台北大巨蛋誰「卡蛋」爭議，內政部次長花敬群再度與台北市長柯文哲互槓。花敬群昨批市府高層一味保護遠雄，縱容遠雄提出不合理的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。