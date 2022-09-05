影／綠「國務青」宣講18歲公民權 新北板橋全國首開跑

年底選戰逼近，但同時也有18歲公民權複決公投，民進黨青年部國務青「繽紛18路」今首場從新北板橋府中捷運站開跑，集結10多位在學青年及多位議員參選人宣講、發文宣，呼籲新北市民力挺青年世代，在11月26日投下18歲公民權修憲複決的同意票。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，國務青「繽紛18路」行動將努力突破同溫層，前進全國至少18種場所宣講18歲公民權理念，舉凡學區、市場、廟口、長照據點與今日首發場所在的府中捷運站周遭，都是國務青將會走遍的地方，希望近距離向跨年齡層的社會大眾倡議18歲公民權的重要性。

新北市議員戴瑋姍表示，青年的聲音必須被重視，新北市的年輕人是全台灣最多，相信支持18歲公民權就是社會共識，不分黨派。新北市議員候選人山田摩衣表示，這次18公民權修憲複決獲得跨黨派力挺，希望大家都能站出來挺年輕人，讓社會改變。

新北市議員候選人黃淑君表示，18歲的青年朋友身心靈都很成熟，有想法也有行動力，這次11月26日公民權修憲複決案門檻高達965萬票，需要大家支持。新北市議員候選人石一佑表示，18歲年輕人有遠大的想法與無窮的創意，因此站出來不遺餘力宣傳18歲公民權的議題。