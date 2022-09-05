快訊

獨／蕭煌奇「你是我的眼」唱銷20年 驚人版稅首曝光

次世代疫苗9月底到貨200萬劑 優先開放兩類人接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫又逢中秋連假 侯友宜：新北高灘地不開放烤肉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，新北市高灘地都不開放烤肉，並呼籲民眾基本防疫要做好，減少不必要的群聚。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今表示，新北市高灘地都不開放烤肉，並呼籲民眾基本防疫要做好，減少不必要的群聚。記者劉懿萱／攝影

國內疫情因BA.4、BA.5逐漸升溫，新北市從8月24日至8月30日確診已達3萬9873人，單周就上升22.28%，接下來又逢中秋連假，民眾多會群聚烤肉新北市長侯友宜今表示，新北市高灘地都不開放烤肉，並呼籲民眾基本防疫要做好，減少不必要的群聚。

侯友宜今出席五股夏綠地新書發表會，針對新北河堤是否能烤肉，侯說基本上新北市高灘地都不開放烤肉，並鼓勵民眾在疫情升溫底下，基本防疫要做好，減少不必要的群聚。

衛生局說明，新北市從8月24日至8月30日確診已達3萬9873人，單周就上升22.28%，而依據中央標準，新北一般專責病床數最少應開設557床，現已開設一般專責床數657床，佔床率58%，如新北市專責佔床率超過70%，將請醫院一律開設10%病床，預估可增加至773床。

新北市長 烤肉 侯友宜

延伸閱讀

林佳龍用烤香腸比喻新北要翻新 侯友宜重申好好做事

林佳龍批拆違建「警察就會做」 侯友宜：願意承擔解決

物聯網技術全程把關 侯友宜：新北自立廚房已有157校

陳燕飛同台林佳龍 力撇拔樁傳言「本來就挺林」

相關新聞

北市議員曝城博會聯開案「都在前市長任內」 柯文哲認有灌水

台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，當中所展示的TOD成果，...

疫情升溫又逢中秋連假 侯友宜：新北高灘地不開放烤肉

國內疫情因BA.4、BA.5逐漸升溫，新北市從8月24日至8月30日確診已達3萬9873人，單周就上升22.28%，接下...

北市公共化幼兒園2歲班僧多粥少 6000名孩童排隊等入學

台北市長柯文哲8年前喊出廣設公私合營幼兒園，要把公私幼比例提升到7比3，雖目前已達標，但每年仍有許多家長抱怨抽不到幼兒園...

物聯網技術全程把關 侯友宜：新北自立廚房已有157校

營養午餐是孩子在學校裡最重要的一餐。新北市長侯友宜今日視察樹林武林國小自立廚房，並說新北已有157校食用自立午餐，占全市...

一解夏季枯水期缺水痛苦 新北今年拚建25處簡易自來水

新北一些偏遠山區因為自來水管線難以到達，導致居民仍只能透過引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，極為不便。新北水利局近期補助貢寮區...

台北城博明每場百人飲藍寶石泉 還有機會獲求子貫通石

2022台北城市博覽會已經於8月27日開展，台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，現場提供「藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。