疫情升溫又逢中秋連假 侯友宜：新北高灘地不開放烤肉

國內疫情因BA.4、BA.5逐漸升溫，新北市從8月24日至8月30日確診已達3萬9873人，單周就上升22.28%，接下來又逢中秋連假，民眾多會群聚烤肉。新北市長侯友宜今表示，新北市高灘地都不開放烤肉，並呼籲民眾基本防疫要做好，減少不必要的群聚。

侯友宜今出席五股夏綠地新書發表會，針對新北河堤是否能烤肉，侯說基本上新北市高灘地都不開放烤肉，並鼓勵民眾在疫情升溫底下，基本防疫要做好，減少不必要的群聚。

衛生局說明，新北市從8月24日至8月30日確診已達3萬9873人，單周就上升22.28%，而依據中央標準，新北一般專責病床數最少應開設557床，現已開設一般專責床數657床，佔床率58%，如新北市專責佔床率超過70%，將請醫院一律開設10%病床，預估可增加至773床。