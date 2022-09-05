新北表揚模範及績優人員 聯醫院長分享抗疫汗水與淚水

新北模範公務人員暨績優人員頒獎今舉行，53名獲獎人接受眾人歡呼與祝福，市府今年也加碼實質獎勵，除精美獎牌、模範公務員頒給獎金5萬元，並首度頒給績優人員5千元禮券。獲模範公務員的新北聯醫院長項正川分享，過去與同仁不分晝夜抗疫相當辛苦，當時還有民眾不畏疫情送上飲料，頓時讓他們感動到臉上「分不清是汗水還是淚水」，相當難忘。

新北市長侯友宜今親自為53名獲獎人員頒獎，典禮邀請得獎者眷屬、各機關首長及同仁共襄盛舉，現場除家人同樂外，局處同仁也為自家得獎者喝采，氣氛相當歡樂。

侯友宜表示，市府人員都為新北建設及人民福祉默默付出，今天新北能成為國際大城市，都是因為前線同仁的努力，過去他有時候晚間甚至周末巡查，都還會看到局處辦公室燈還亮著，相當辛苦，因此也極力爭取員工福利，要成為有尊嚴的團隊。

今年評選經過嚴謹程序，從眾多優秀人員中遴選出23位模範公務人員及30位績優人員，項正川分享，過去在全國疫情最嚴重之時，成立新北市第一座社區篩檢站及機動篩檢隊，深入社區阻斷隱形傳播鏈，當時醫護同仁沒日沒夜、不分平日周末，身上滿是防護衣包緊的痕跡，還有民眾不畏疫情送上飲料，醫護同仁接下的剎那，臉龐充滿水珠流動，當時已經「分不清是汗水還是淚水」。

另一獲模範公務員的養護工程處副處長黃春田，則是建構身心障礙者、老人、孕婦、幼兒及學童等安全無礙之通學廊道，並整合道路維護管理系統，期間也曾受道路沿線店家及居民質疑，像三鶯文創整合計畫4大步道就與地方溝通40多次，最後溝通成功，給民眾更安全、舒適及方便的人行道路，完工後也獲民眾肯定。

新北人事處表示，除模範公務員，績優人員涵蓋教（體）育、社會、工程建設、文化及觀光旅遊等多項領域，顯示市府對各領域之重視。侯友宜今年特別提高實質獎勵，除每人頒發精美獎牌一座外、模範公務人員頒給獎金5萬元，更首度頒給績優人員5000元禮券，以激勵士氣。