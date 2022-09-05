北市公共化幼兒園2歲班僧多粥少 6000名孩童排隊等入學

台北市長柯文哲8年前喊出廣設公私合營幼兒園，要把公私幼比例提升到7比3，雖目前已達標，但每年仍有許多家長抱怨抽不到幼兒園。北市2歲人口有2萬多人，名額僅3000多個；3至5歲人口有近7萬人，名額有2萬4000個，僧多粥少。柯文哲承諾會在卸任前督促教育局增加2歲班名額，未來校園改建也要留空間給幼兒園。

北市議員許家蓓表示，柯文哲8年前在「柯P新政」市政白皮書提到，要廣設公私合營幼兒園，喊出公立及私立幼兒園比例提升至7比3，如今雖以提升，但僅看數字並沒有辦法反應真實狀況，每年入學期間仍會接獲許多家長抱怨抽不到幼兒園。

根據教育局資料統計顯示，北市公共化幼兒園（公幼／非營利）分為2歲班及3至5歲班，北市2歲人口共有2萬多人，3至5歲人口共有6萬9000多人，差距3.4倍，但2歲班僅有198班、招收3000多名學生，3至5歲班有810班、招收2萬4000名學生，名額差距高達7.7倍，且公共化幼兒園有88％名額都是給3至5歲孩童。

許家蓓再指出，2歲班備取人數公幼有3167人、非營利幼兒園有2969人，總計備取人數6136人；3至5歲公幼備取人數有2335人、非營利幼兒園有2209人，總計4544人。數據顯示2歲班僧多粥少，仍有6000多名孩童排隊等待入學。

北市教育局表示，今年出現罕見現象，過去一位難求的公幼名額有缺額，目前中央成立職場互助式教保服務中心，這一兩年內將成立25家，名額也會增加，另北市公幼及非營利幼兒園明年也會增加14家。

許家蓓表示，台北居大不易，父母多為雙薪需工作，也不是每人都有阿公阿罵可幫忙帶小孩，小孩只能送幼兒園或請保姆，然而北市公幼不夠，只能將小孩送去私幼，為減輕父母負擔，市府2019年起補助2至4歲就讀私幼的幼童，每學期13660元，但仍有這麼多備取人數等待進入公共化幼兒園，建議市府除增加公幼數量，也要有2歲班增班規畫。