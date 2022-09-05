汐止樟樹二路涵洞人車爭道 擬增標線人行道

汐止區樟樹二路與山光路一帶，新的社區大樓越來越多，不過，樟樹二路底的涵洞，因為，沒有人行道，再加上行經的公車大車的不少，人車爭道相當危險，所以，今(5)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘要求增設人行道，保障人車通行安全。

從汐止區山光路接樟樹二路，一直以來，因為，人車爭道危險，所以，在經過新北市議員張錦豪會勘爭取後，現在實體人行道工程已經在進行中，不過，人行道只做到涵洞口，最近就有不少民眾反應，因為，行經的公車不少，每次走在涵洞裡只要有車子經過壓力很大，所以，希望這一段也能夠施作人行道。

山光里長陳永松指出，最近社區蓋好後人口進駐，住的人越來越多，如果要到樟樹二路沒有人行道的話，走路過來真的比較危險，所以，今天討論做標線型人行道，這樣行人比較安全。

新北市議員張錦豪表示，因為，樟樹二路有許多公車進進出出，就有一些民眾走在涵洞壓力蠻大的，不管是涵洞內的照明或是大車來來往往，人車爭道實在危險，而目前樟樹二路、山光路已經在施作實體人行道，所以，希望能夠有一致性進行延伸，今天請交通局於涵洞內設立限速40公里之立牌、標線型人行道、道路標線略為調整，以利顧及行人通行安全，二星期內規劃完成，並於規劃完成後三十個工作天內完成施作。