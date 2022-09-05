汐止秀山關懷站咖啡分享 92歲嬤首沖咖啡

疫情趨緩，活動逐漸解封，新北市議員周雅玲咖啡分享課程，今(5)日前往汐止區的秀山社區關懷據點，除了沖一杯好咖啡和大家分享，現場長輩也動手沖咖啡，其中一位92歲的阿嬤更是沖了人生中的第一杯咖啡，好開心。

新北市議員周雅玲表示，今天格外開心來到銀髮俱樂部和長者一起分享咖啡，將近有3/4的長輩都有在喝咖啡，在今天的課程中，他們對於咖啡也都很好奇問了一些問題，像是咖啡要怎麼沖，怎麼味道不太一樣，當天手沖咖啡初體驗，大家都很開心，透過課程主要是和長輩們互動。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝指出，透過這麼有意義的活動，不但讓長輩品嚐到好喝的咖啡，也透過活動知道怎麼沖咖啡，長輩自己沖咖啡也覺得很好玩。

秀山社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，每天都安排不同課程，這次則是由新北市議員周雅玲現場手沖咖啡，當然，看完也喝了咖啡，接著就是由長輩動手體驗，雖然，大部分平常都會喝點咖啡，但是很少自己沖，不是外面買就是機器沖，現在拿著手沖壺自己沖，真的有點緊張，不過，長輩說很有趣，沖好後，也樂於和其他學員分享。

值得一提的是，一位92歲的阿嬤也在議員周雅玲手把手指導下，沖了人生中的第一杯咖啡，直說好開心，回去要沖給孫子喝。