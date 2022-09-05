淡水文旦柚甜美豐收 甜柚王甜度達14.5度

現在正是柚子文旦成熟的時節，淡水農會來到柚農柯進益的家中，關心柚子收成狀況，而柚農柯進益今年更參與了新北市文旦柚果品評鑑競賽，榮獲「甜柚王」，甜度高達14.5度及貳等獎殊榮。

甜柚王農民柯進益說，以往文旦柚都是在白露時節採收，但今年白露距離中秋節只有三天，因此農民們都得提前採收才來得及提供給消費者，加上今年氣候雨水較少，所有的果實甜度都相當高，甜度與水份都有在水準之上，不過今年受疫情影響，柚農擔心會銷不出去，讓一整年的心血都白費。

淡水農會總幹事高忠表示，柚農柯進益過去曾經代表淡水多次參加新北市文旦柚甜度比賽，多次拿下好成績，今年因為氣候時節關係，產量有減少二至三成，不過淡水柚農品質相當講究，甜度經過實測都有14度以上，水份也足夠，但今年擔心受到疫情影響，中秋送禮的人也逐漸變少，連帶文旦柚的銷售也都影響到農民的收入，因此農會也希望大家可以多多支持在地柚農，來行銷在地出產的好品質文旦柚。