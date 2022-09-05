高手在民間 黃金博物館保全員導覽有一套

瑞芳區的水湳洞、金瓜石、九份蘊含100多種礦物，幾乎佔臺灣礦石種類的三分之一，可以說是礦山版的亞馬遜森林，黃金博物館推出解說員培訓課程，其中高手在民間，博物館保全員張傳益竟也是身經百戰的導覽員，說起水金九的歷史頭頭是道，帶領大眾認識這座獨一無二世界級的地質公園。

黃金博物館與在地民眾為了讓更多人認識這世界級的地質景觀，推出「九份金瓜石水湳洞地質公園」20堂專業解說內容，身為學員之一的還有隱身在黃金博物館擔任保全一職的張傳益，他擔任導覽工作已經有五年時間，對於家鄉的一草一木可說是相當了解，

保全員張傳益說，本身是土生土長的金瓜石人，擔任導覽員也有五年多，平常在博物館做保全，如果有遊客需要導覽的部分，他都很樂意解說，這次透過課程，領悟到國家公園與地質公園有不同的建構方式，期盼水金九地質公園朝向美好的發展，將會為故鄉帶來偏遠的驕傲。

黃金博物館館長謝文祥表示，地質公園的設立有別於國家公園，是一種從社區由下而上推動的地質保育運動，以公民為主體進行地質環境的保存、教育與永續發展。水湳洞、金瓜石、九份除了是臺灣重要產金銅的礦業地區，其豐富的地質生成型態，更深深影響水金九的地貌及居民的生活模式。