北海岸地區長輩好幸福 各界贈送秋節禮

北海岸地區長輩好幸福，今年在地經營的紅樹林有線電視再度來到照顧金山、萬里長輩的介惠基金會，帶來秋節加菜大紅包，而金山區公所也準備了金山地瓜，要請長輩吃當季、吃在地，暖上加暖，為長輩帶來中秋佳節的祝福。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，介惠基金會從台灣頭照顧長輩到台灣尾，而且每一個據點都是親身實地的投入，真的相當令人感動，紅樹林有線電視也會繼續支持，希望地方長輩能夠得到更完善的照顧。

介惠基金會執行長施欣錦說，感謝紅樹林有線電視每年中秋節都沒有忘記介惠的長輩，接近秋節就會到北海岸關懷長輩，除此之外，平常的活動長輩們最期待的就是被紅樹林有線電視採訪，當天就能夠在電視中看見自己，讓長輩既期待又開心。

金山區長廖武輝表示，市府為照顧長輩成立托老中心，鼓勵長輩外出活動，活到老學到老，很榮幸、很感激這場儀式受邀請來到現場見證，除了感謝在地企業紅樹林有線電視每年都會在秋節前為長輩送上大紅包，公所也特別準備了金山地瓜，要請長輩吃當季、吃在地，暖上加暖，讓長輩秋節收穫滿滿，開心過節。