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蔡宗雄出國進修稱「自籌經費」被踢爆 柯文哲證實：是公費

中央社／ 台北5日電
蔡宗雄近日因要赴新加坡進修，其文化局長遺缺由在文化局服務近20年經歷且當過副局長的李麗珠接任。本報系資料照
蔡宗雄近日因要赴新加坡進修，其文化局長遺缺由在文化局服務近20年經歷且當過副局長的李麗珠接任。本報系資料照

北市文化局長蔡宗雄日前備詢說出國進修是自籌經費，今天卻遭北市議員王閔生踢爆是申請公費，直批公然說謊；台北市長柯文哲說，印象是公費出國，允諾將調查處理。

蔡宗雄近日因要赴新加坡進修，其文化局長遺缺由在文化局服務近20年經歷且當過副局長的李麗珠接任。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨市議員王閔生質詢問，柯文哲任內的文化局長歷經5任人選，其中蔡宗雄任期最久，代表最為獲柯文哲肯定，但他身為政務官理應和市長同進退，疑因對年底選情沒信心，日前又回任正式公務員，調任為北市府參事、代理文化局長。

王閔生指出，蔡宗雄7月底在議會備詢時說是留職停薪、自籌經費出國留學，但經向人事處調閱資料發現，蔡宗雄早於今年3月底提出申請公費，人事處並於6月24日通知蔡宗雄審查過關，現在就等明年度預算通過、送市長核定，直批蔡宗雄是公然說謊。

台北市人事處長張建智答詢說明，蔡宗雄今年留學是留職停薪，其年資和薪水都不算，所核定公費為明年度的。

王閔生聽後質疑，同一件事情（出國進修），為何跨年度（費用）處理方式就不同，並指蔡宗雄是因今年才臨時提出要留職停薪去進修，所以去年度當然來不及申請今年的進修經費。

他認為，原為政務官的蔡宗雄應是對年底北市選情沒信心，所以趕緊回任參事、代理文化局長，結果選前幾個月又臨時說要留職停薪去進修，質疑蔡宗雄真的是自籌經費出國嗎，隨即揭露蔡宗雄明年上半年度已申請新台幣50萬元公費，這些都是民脂民膏。

王閔生說，這筆公費於今年11月底預算就會過關，屆時柯文哲是否會核定，認為此事最終仍須經市長簽核，認為蔡宗雄公然說謊、心知肚明，質疑柯文哲是否仍要保他。

柯文哲答詢表示，自己印象中蔡宗雄是申請公費出國進修沒錯，也坦承蔡宗雄是今年才臨時提說要出國唸書，隨後笑說會回去查查看蔡宗雄為何備詢時這樣講，「他那個回答是不對，他是公費出國」，允諾會回去處理。

柯文哲 北市 公費

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