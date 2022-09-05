大巨蛋工程致捷運隧道裂縫 北捷局：112年修復完成

台北大巨蛋啟用遙遙無期，屢遭台北市長柯文哲質疑是中央卡蛋，不過工程在民國104年造成捷運隧道裂縫，至今仍未完成修復。北捷局今天說，修復計畫分3階段進行預計112年完成。

台北捷運板南線隧道在104年被發現因台北大巨蛋工程出現裂縫，台北市捷運工程局當時指出，361個監測數據中，有12個達到行動管理值標準，必須立即處理。

北捷局今天發布新聞稿表示，隧道修復補強工程至今仍未完成，為求慎重、維護捷運安全品質，發生原因、損壞調查方法及修復對策均須經嚴謹審查，且需多方討論後達成共識，修復計畫也委託第3方公正單位評估審查，且為配合捷運營運時段，每週僅有4天的凌晨非營運時段可以施作，所以施作時間較長。

北捷局說明，目前廠商已完成輕微裂縫的塗佈及灌注，並新設隧道內高架纜線及消防水管，最後第3階段將在原有環片上裝設鋼製裝置補強結構，預計明年2月底完成，接著將依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定辦理會勘確認成果。

北捷局強調，發現隧道裂縫後，除立即要求遠雄巨蛋公司進行緊急修補外，北捷局持續在隧道及周邊進行監測，至今數據均無進一步增量或變化情形，顯示大巨蛋基地及鄰近地層現況均呈穩定狀態，捷運營運安全無虞。