快訊

獨／蕭煌奇「你是我的眼」唱銷20年 驚人版稅首曝光

次世代疫苗9月底到貨200萬劑 優先開放兩類人接種

大巨蛋工程致捷運隧道裂縫 北捷局：112年修復完成

中央社／ 台北5日電

台北大巨蛋啟用遙遙無期，屢遭台北市長柯文哲質疑是中央卡蛋，不過工程在民國104年造成捷運隧道裂縫，至今仍未完成修復。北捷局今天說，修復計畫分3階段進行預計112年完成。

台北捷運板南線隧道在104年被發現因台北大巨蛋工程出現裂縫，台北市捷運工程局當時指出，361個監測數據中，有12個達到行動管理值標準，必須立即處理。

北捷局今天發布新聞稿表示，隧道修復補強工程至今仍未完成，為求慎重、維護捷運安全品質，發生原因、損壞調查方法及修復對策均須經嚴謹審查，且需多方討論後達成共識，修復計畫也委託第3方公正單位評估審查，且為配合捷運營運時段，每週僅有4天的凌晨非營運時段可以施作，所以施作時間較長。

北捷局說明，目前廠商已完成輕微裂縫的塗佈及灌注，並新設隧道內高架纜線及消防水管，最後第3階段將在原有環片上裝設鋼製裝置補強結構，預計明年2月底完成，接著將依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定辦理會勘確認成果。

北捷局強調，發現隧道裂縫後，除立即要求遠雄巨蛋公司進行緊急修補外，北捷局持續在隧道及周邊進行監測，至今數據均無進一步增量或變化情形，顯示大巨蛋基地及鄰近地層現況均呈穩定狀態，捷運營運安全無虞。

捷運 北捷

延伸閱讀

鹽行國中新建、區段徵收同獲獎 黃偉哲肯定團隊努力

槓花敬群不要再鬼扯 柯文哲：有沒卡蛋 大家心裡有數

大巨蛋誰卡蛋?花敬群轟柯文哲縱容遠雄:該守法就要守法

大巨蛋工程致板南線裂縫未修好？ 陳智菡：不涉及安全

相關新聞

北市議員曝城博會聯開案「都在前市長任內」 柯文哲認有灌水

台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，當中所展示的TOD成果，...

疫情升溫又逢中秋連假 侯友宜：新北高灘地不開放烤肉

國內疫情因BA.4、BA.5逐漸升溫，新北市從8月24日至8月30日確診已達3萬9873人，單周就上升22.28%，接下...

北市公共化幼兒園2歲班僧多粥少 6000名孩童排隊等入學

台北市長柯文哲8年前喊出廣設公私合營幼兒園，要把公私幼比例提升到7比3，雖目前已達標，但每年仍有許多家長抱怨抽不到幼兒園...

物聯網技術全程把關 侯友宜：新北自立廚房已有157校

營養午餐是孩子在學校裡最重要的一餐。新北市長侯友宜今日視察樹林武林國小自立廚房，並說新北已有157校食用自立午餐，占全市...

一解夏季枯水期缺水痛苦 新北今年拚建25處簡易自來水

新北一些偏遠山區因為自來水管線難以到達，導致居民仍只能透過引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，極為不便。新北水利局近期補助貢寮區...

台北城博明每場百人飲藍寶石泉 還有機會獲求子貫通石

2022台北城市博覽會已經於8月27日開展，台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，現場提供「藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。