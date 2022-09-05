物聯網技術全程把關 侯友宜：新北自立廚房已有157校

營養午餐是孩子在學校裡最重要的一餐。新北市長侯友宜今日視察樹林武林國小自立廚房，並說新北已有157校食用自立午餐，占全市所有學校54%，還有營養師把關流程，並上傳食安智慧監控雲來監控食材，確保沒有添加不適宜的物品，讓孩子吃的健康安全。

侯友宜今日上午視察，並與營養師一同抽驗午餐食材。侯友宜說，校園安全兩件事他最重視，一是防疫，三級防護、健康五原則，二是食品把關，尤其新北不使用含有萊克多巴胺的肉品，會由營養師每天檢驗監控，並上傳食安智慧監控雲，目前新北推動自立廚房已達54%共157校。

教育局說明，新北自2020年啟動「食安智慧監控中心」，要求團膳業者及校園自立午餐烹調過程，菜餚起鍋中心溫度須達85度C確保澈底煮熟，並運用物聯網技術，以智慧藍牙溫度計量測並上傳至監控雲端，全程嚴格把關，降低食安危害風險。

另外，新北市也向教育部爭取「偏鄉學校中央廚房計畫」，共獲補助6校擴建中央廚房，包含瑞芳國小、興福國小、萬里國小、平溪國中、石碇高中及雙溪高中，並供餐鄰近15校，總供餐校數為21校；而新北自立午餐建置校數也逐年提升，從2020年為150所、2021年為154所，今年截至目前為止已有157所，預計112學年度供應165校。

武林國小校長莊見智指出，學校廚房自108年開始供應本校及三多國中，每日清晨食材到達學校時，學校都會進行自主檢核驗收，並定期依照教育局配發的萊克多巴胺快篩檢驗試劑，確保肉品皆為國產且不含萊劑，不讓問題食材進入學校營養午餐，並響應中央三章一Q的政策，讓孩子吃得更好、更健康。