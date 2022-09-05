北市議員曝城博會聯開案「都在前市長任內」 柯文哲認有灌水

台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，當中所展示的TOD成果，遭議員吳沛憶指出，有43案聯開案都是前任市長時期的案子，甚至已完工的案件時間，竟然比柯文哲政策頒布還要早，「難道是穿越時空？」台北市長柯文哲坦言「這有灌水」，並表示計算方式會再想想看。

台北市議會今進行市政總質詢，吳沛憶問及城博會所展示的TOD成果有核定93個案，其中包括捷運土地開發43案是如何計算？都發局長黃一平表示，93個案包括已規劃的北環、南環，沒通車的捷運站也有算，並已於今年5月發布。至於捷運土地開發43案如何計算，捷運局長張澤雄表示，從民國83年開始計算，是由捷運聯開案就開始累積至今。

吳沛憶表示，這43案都是之前的聯開案，分別是前市長黃大洲時期5案、陳水扁時期6案、馬英九時期23案、郝龍斌時期9案，吳質疑這些都是前任市長任內簽約，如今已完工時間，竟比今年柯文哲的政策頒布還要早，難道是穿越時空？柯文哲坦言，「這有灌水」。

吳沛憶表示，這43案在柯文哲任內是簽約0案、開工1案，但城博會展板竟公然說謊，柯文哲每次施政報告必報告的TOD案，「灌水太嚴重了吧」，要求市府儘快更正，尤其城博會是向市民報告成果，應該要據實以告。柯文哲表示，計算方式再想想看，同一個站有好幾個案，這樣寫怪怪的。

另外，吳沛憶表示，提到城博會有展示中央前瞻計劃的成果，翡翠原水管工程這一案是北市出12億、另外8億是前瞻建設的經費，柯文哲把這項列在裡面是代表滿意，但柯曾說過前瞻計劃是一群強盜在分錢，如今柯文哲把前瞻補助的成果列在城博會，她呼籲柯文哲應重視很多建設都需要中央地方合力完成。