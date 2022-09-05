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台北城博明每場百人飲藍寶石泉 還有機會獲求子貫通石

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，現場提供「藍寶石泉（陽明湧泉）」讓民眾帶回家。圖／北水處提供
台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，現場提供「藍寶石泉（陽明湧泉）」讓民眾帶回家。圖／北水處提供

2022台北城市博覽會已經於8月27日開展，台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，現場提供「藍寶石泉（陽明湧泉）」讓民眾帶回家，答題還有機會獲得「翡翠貫通石」及優質紀念品。

北水處表示，台北城市博覽會北水處以「台北與水」為參展主題，展出實體的「台北與水」光雕互動牆，帶民眾了解台北水資源及翡翠原水管工程等資訊。9月6日上午10時至12時，舞台區舉辦4場次有獎徵答活動，提供每一場次優先參與活動的100位民眾飲用「藍寶石湧泉（陽明湧泉）泉水」，也提供「翡翠貫通石」及優質紀念品給有獎徵答答對民眾。

北水處表示，「陽明湧泉」經過紗帽山層層過濾，水質潔淨富含礦物質，光線折射後散發如藍寶石般的透亮光芒，因而有「藍寶石泉」美稱。

至於目前施工中的「翡翠原水管工程」分為翡翠段及龜山段2段隧道，翡翠段隧道已於去年110年9月29日貫通，隧道兩邊相通時的瞬間，兩邊的碎石塊「翡翠貫通石」，在民俗上據傳有助求子求財。二樣獨特的優質紀念品只限定、限量在9月6日活動時發放。

台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，答題有機會獲得「翡翠貫通石」及優質紀念品。圖／北水處提供
台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，答題有機會獲得「翡翠貫通石」及優質紀念品。圖／北水處提供
台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動。圖／北水處提供
台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動。圖／北水處提供

花博 水質 水資源

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