台北城博明每場百人飲藍寶石泉 還有機會獲求子貫通石

2022台北城市博覽會已經於8月27日開展，台北自來水事業處明天上午將在花博爭豔館舞台區，舉辦有獎徵答活動，現場提供「藍寶石泉（陽明湧泉）」讓民眾帶回家，答題還有機會獲得「翡翠貫通石」及優質紀念品。

北水處表示，台北城市博覽會北水處以「台北與水」為參展主題，展出實體的「台北與水」光雕互動牆，帶民眾了解台北水資源及翡翠原水管工程等資訊。9月6日上午10時至12時，舞台區舉辦4場次有獎徵答活動，提供每一場次優先參與活動的100位民眾飲用「藍寶石湧泉（陽明湧泉）泉水」，也提供「翡翠貫通石」及優質紀念品給有獎徵答答對民眾。

北水處表示，「陽明湧泉」經過紗帽山層層過濾，水質潔淨富含礦物質，光線折射後散發如藍寶石般的透亮光芒，因而有「藍寶石泉」美稱。