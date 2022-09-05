一解夏季枯水期缺水痛苦 新北今年拚建25處簡易自來水
新北一些偏遠山區因為自來水管線難以到達，導致居民仍只能透過引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，極為不便。新北水利局近期補助貢寮區公所約637萬元經費，在吉林里赤皮寮地區及美豐里13、14鄰設置簡易自來水設備，解決44戶居民長期用水不便的問題，今年連同其他地區共25處，相關工程持續中。
新北市貢寮區吉林里赤皮寮區及美豐里13、14鄰一帶，屬於自來水管線無法到達的地區，居民只能自己想辦法尋找水源引水，有供水來源不穩定問題，尤其當夏季枯水期時，降雨不足更導致河溪乾涸，也比自來水地區更早面臨缺水問題，再加上該地居民戶數少而分散，大多年長行動不便，解決用水問題克不容緩。
水利局說明，市府為此補助貢寮區公所約637萬元，建設簡易自來水系統改善工程，內容包括新設取水口攔水堰3座、蓄水池1座、埋設HDPE管線6061公尺，並新增5噸不鏽鋼水塔5座、3噸不鏽鋼水塔3座，藉由各項設施有效集中汲取水源，也為當地居民儲備用水，因應降雨不足導致的缺水狀況。
吉林里長簡束卿及美豐里長周貝芳都說，感謝市府編列經費改善供水，供水穩定後大家不必為了尋找水源而心煩，尤其里內住著不少位年紀較大、行動不方便的長者，如今有了簡易自來水系統，生活品質也獲改善。
水利局長宋德仁表示，除石碇赤皮寮及美豐里13、14鄰，還有新店、三峽、三芝，雙溪，瑞芳，石碇等高地區，今年共有25案簡易自來水工程持續。新北因幅員廣大，且城鄉地理環境迥異，市府針對無自來水地區居民，每年均編列約5000萬的經費改善自來水普及與簡易自來水系統的布建。
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