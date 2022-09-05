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影／國家圖書館南部分館新營動工 2025年底啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
動土儀式前行政院秘書長李孟諺率領與會祭拜，祈求工程順利。記者謝進盛／攝影
動土儀式前行政院秘書長李孟諺率領與會祭拜，祈求工程順利。記者謝進盛／攝影

落腳在台南新營總經費近52億元的國家圖書館南部分館（簡稱國圖南館）暨國家聯合典藏中心，在歷經16次流標後，今天上午舉行動土儀式，預計2025年底啟用，將成為南台灣唯一國家級圖書館。

國圖南館暨國家聯合典藏中心，位於家樂褔新營店旁的「文高11」用地，面積約5.71公頃，2017年由當時行政院長林全宣布落腳在此，原預定2021年完工啟用。

不過招標作業不順遂，多次追加預算前後歷經16次流標，今年7月完成決標，由宏昇營造得標，其中，工程預算持續調至34億、工期調整為1200天。上午動土儀式，邀請教育部長潘文忠台南市長黃偉哲等人與會，預計2025年12月竣工啟用，鄉親們說，該項重大工程每次選舉總引來藍綠陣營交鋒，希望這次「來真的」，能如期完工。

台南市政府文化局說，國圖南部分館暨聯合典中心總樓地板面積為1萬5456坪，地下1層、地上5層建築物，為南台灣唯一國家級圖書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心；聯合典藏中心將完整典藏全國出版圖書資料和學術資源，同時針對具有保存價值的數位資源予以徵集保存於全國數位資源保存中心，為政府在南台灣建置圖書資源與文化記憶的國家級資料庫，也是我國國際學術交流的重要樞紐。

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心基地現址，位處新營市區對外交通便利。記者謝進盛／攝影
國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心基地現址，位處新營市區對外交通便利。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲（右起）等人出席動土儀式。國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心今中午在台南新營動工，預計2025年底啟用。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右起）等人出席動土儀式。國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心今中午在台南新營動工，預計2025年底啟用。記者謝進盛／攝影

圖書館 台南市長 潘文忠

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