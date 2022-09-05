明年3月點交 空軍三重一村OT委外招商成功

2022新北市眷村文化節將於9月10日開辦，以「新眷時代」為主題連續一個月不斷電，期間還有北北基桃眷遊嘉年華、雙十迎新舞會及市集等；新北市最重要眷村保留基地空軍三重一村，歷經幾次流標後，眷舍終於成功標租8間、公設則由時藝多媒體公司取得營運權，8月已完成簽約，預計明年3月點交。

文化局長龔雅雯表示，新北三重空軍一村是北台灣少數全村保留的眷村聚落，自2019年修復後，即規劃委外經營。不過文化局原先規畫全村OT委外營運，流標2次經財政部輔導後，拆成自營區10處眷舍及公共設施OT模式，目前8間位於同安東街及靠近光興公園眷舍以標租成功，分別將眷舍標租給個人及公司，將於今年12月底前進駐。

另外，空軍三重一村公共設施OT委外經營，文化局說，已由時藝多媒體傳播股份有限公司取得營運權，並在今年8月完成簽約，預計明年3月點交，預計將為三蘆地區產業帶來新視野及新發展。