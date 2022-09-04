大巨蛋工程致板南線裂縫未修好？ 陳智菡：不涉及安全

大巨蛋地下結構開挖對捷運安全是否造成影響？七年前大巨蛋開挖，一度讓捷運板南線偵測出12個「行動管理值」異常，並出現裂縫須提改善方案，不過今傳出，偵測異常及裂縫尚未修復完成。北市府發言人陳智菡回應，裂縫不涉及捷運安全，此與大巨蛋本體屬兩個完全不同工程，有人想將兩件事混為一談。

對於有議員質疑，市長柯文哲急著卸任前剪綵，消極未保障捷運安全，還牽拖中央卡蛋。陳智菡表示，捷運局7年前就已經澄清，裂縫並不涉及捷運安全問題，而且裂縫修復與大巨蛋本體完全是兩個不同工程，現在已經開始進行修復，只要在核發使用執照前完成就可以。

陳智菡說，現在有些人卻想混在一起當撒尿牛丸，變成「反正你（遠雄）還沒完工，我（中央）這麼早審完有什麼用？」陳說，但就是因為中央卡關才影響遠雄工程進度。其次，審查應該依照制度進行，而不應看中央的臉色或看政黨的顏色來做決定。只有照制度進行，國家才不會亂了套。

陳智菡說，內政部營建署卡住「防火避難性能變更申請」，導致大巨蛋從110年4月到現在，許多項目都無法繼續施工，並造成竣工、勘驗一連串延誤。如營建署自己說「避難層可不限地面一層」，地面一層以外只要合乎規定就可以。但當遠雄申請B1層當避難層時，營建署竟拖了整整392天才回函表示「尊重」市政府的認定。

另外，內政部消防署的「煙控模擬試驗審查」，因為1、2位審查委員對於試驗的少數細節有不同意見，就一再杯葛，導致一年二個月無法完成審查。而營建署再以煙控模擬未完成審查為由，不同意通過性能審查，真的是一關卡一關，卡完又重來，就像鬼打牆。

陳智菡說，捷運裂縫並不涉及捷運的安全問題，而且裂縫修復與大巨蛋本體完全是兩個不同工程。