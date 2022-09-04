快訊

林佳龍嘉義同鄉會喊「凍蒜」遭制止 現場一片尷尬

強颱「軒嵐諾」遠離！6縣市續發大雨特報 明有午後雷陣雨

汐止水管爆近萬戶停水 搶修後復水半夜恢復通車

中央社／ 新北4日電

新北市汐止區今天自來水管破裂，造成大同路與中興路口淹水、9000戶停水。經自來水公司搶修後，預估中興路往康寧街方向半夜可恢復全線通車，停水住戶已全面恢復供水。

受颱風軒嵐諾影響，新北市上午出現間歇性大雨，新北市政府警察局汐止分局上午接獲報案指出，汐止大同路與中興路口路面隆起、自來水管爆裂，大量水從路面湧出，中興路往康寧街方向交通受阻。

台灣自來水公司第一區管理處汐止營運所主任林應芝表示，經自來水公司開挖搶修，目前正在等混凝土乾硬，中興路往康寧街方向持續進行交通管制，維持單線道雙向通車，估半夜可恢復全線通車。

林應芝表示，這起事故也造成汐止中興路、光復街、同興路、大同路一段和二段、工建路、樟樹一路和樟樹二路一帶約9000戶住戶停水。不過由於停水不超過10小時，住戶幾乎都有1日蓄水量，因此影響不大，未接獲住戶反應需支援供水，下午4時30分已全面恢復供水。

林應芝說，自來水管爆裂原因可能是因為該處是交通要道，長期經大型車輛行駛所致。

汐止 停水

延伸閱讀

新北汐止自來水破管影響近萬戶 水公司搶修趕晚餐前供水

汐止自來水幹管爆裂大範圍停水 水公司緊急開挖搶修

住戶快儲水！高雄這三區9500戶將停水23小時

居民注意！新竹市與寶山、峨眉部分區域 8月27日停水23小時

相關新聞

大巨蛋工程致板南線裂縫未修好？ 陳智菡：不涉及安全

大巨蛋地下結構開挖對捷運安全是否造成影響？七年前大巨蛋開挖，一度讓捷運板南線偵測出12個「行動管理值」異常，並出現裂縫須...

台北城博明起有多元文化主題展演 邀民眾體驗異國文化

「2022台北城市博覽會」開展迄今邁入第9天，儘管軒嵐諾颱風來襲，不過今天展場人潮湧現。北市研考會表示，上午受颱風影響，...

颱風陸警解除 侯友宜赴貢寮慰問警消並宣布「送大禮」

軒嵐諾颱風逼近台灣，新北市東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區連兩天停班停課，並發生落石、電桿傾倒事故。陸上警報解除後，新北市...

軒嵐諾過境新北有159件災情 侯友宜赴瑞芳貢寮視察

颱風軒嵐諾今上午11點半解除陸上颱風警報，中央災害應變中心降為二級開設。新北市災害應變中心共受理159件災情，多以路樹傾...

影／軒嵐諾強風襲！真理大學歷史園區大樹倒塌 幸未波及古蹟小白宮

軒嵐諾颱風遠離，新北市淡水河口地區直到中午仍偶有強風大雨，位於山坡上的真理大學馬偕歷史文化園區內「教士會館」前方，12時...

淡水義山里長車禍過世 新北選委會：依規定停止選舉

年底九合一大選登記已在2日截止，新北市議員共有129人登記參選，里長1685人登記，其中520人為同額選舉。不料淡水區義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。