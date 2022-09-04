台北城博明起有多元文化主題展演 邀民眾體驗異國文化

「2022台北城市博覽會」開展迄今邁入第9天，儘管軒嵐諾颱風來襲，不過今天展場人潮湧現。北市研考會表示，上午受颱風影響，團體導覽取消，但隨著軒嵐諾離境，假日午後人潮逐漸湧現，許多父母帶著孩子來現場拍照，也有許多喜歡拍照的民眾，在復刻茶葉木箱展品前留影。

為了呈現台北市多元文化，北市民政局從明天起至9日，在城市博覽會的長廊匯藝舞台，也策畫「多元文化獻風華」主題展演。活動期間每天下午4點至6點，將有來自馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國及陸籍新移民組成的新移民舞蹈團受邀演出。

民政局表示，台北市是一個多元文化城市，這次透過台北城市博覽會，讓民眾體驗印尼傳統竹琴 Angklung(安克隆)演奏的當地民謠；還有馬來西亞手鼓拍打出東南亞輕快的音樂節奏；新生代的孩子們，融合了Jazz、girl’s hip hop和現代舞演出，展現新世代共融的青春活力。

「多元文化獻風華」表演團體包括泰有印越舞蹈社、北一舞蹈、JW舞團、東方炫舞舞蹈團、茉莉花舞團、齊舞飛揚舞蹈團、柳柳創藝舞團、舞動心炫舞團、天使幸福舞團、印尼竹韻揚聲樂團、南方節奏手鼓團、時尚魅力藝術團、拍樂趣非洲鼓樂團、華聲南樂團、娜雲飛舞團、大龍國小佾舞隊等。

「多元文化獻風華」的魔幻舞台已經在長廊廣場悄悄就緒，舞藝精湛的表演者已經蓄勢待發，即將帶來一連5天的藝術饗宴，邀請市民朋友一起熱情揮灑多國文化交互激盪的璀璨花火吧!