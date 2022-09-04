颱風陸警解除 侯友宜赴貢寮慰問警消並宣布「送大禮」

軒嵐諾颱風逼近台灣，新北市東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區連兩天停班停課，並發生落石、電桿傾倒事故。陸上警報解除後，新北市長侯友宜今天下午前往貢寮地區，慰問堅守崗位的警消人員，並宣布已有46年歷史的貢寮分駐所將原址重建警消合署辦公大樓，改善警消辦公環境。

軒嵐諾颱風從台灣東部海面北上，新北市政府基於安全性考量，宣布瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區3、4日實施預警性停止上班上課。今天凌晨平溪區東勢里番仔坑農路0.8公里處、東勢里北43線0.2公里處都發生落石，東勢里芊蓁坑8號前的電線桿倒塌，

氣象局今天解除陸上警報，侯友宜下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所，慰問風災期間堅守崗位的警消人員，同時宣布送給貢寮警消的一份「大禮」。

侯友宜表示，貢寮分駐所從民國65年興建至今，因長年使用已有多處斑駁毀損。市府各局處經協調並爭取經費，新北市議會今年審查通過拆除提案，將斥資1億6820萬元在原址重建警消合署辦公大樓。