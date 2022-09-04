快訊

抓到了！桃園2死槍擊案主嫌變裝逃逸3天 今晚國道逮人

高盛、美銀、大摩 普遍看壞美股後市

無人機侵擾擦槍走火？ 地方人士：別以台灣視角看金門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風陸警解除 侯友宜赴貢寮慰問警消並宣布「送大禮」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今天下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所慰問執勤人員，並宣布將在原址重建警消合署辦公大樓。記者邱瑞杰／翻攝
新北市長侯友宜（右二）今天下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所慰問執勤人員，並宣布將在原址重建警消合署辦公大樓。記者邱瑞杰／翻攝

軒嵐諾颱風逼近台灣，新北市東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區連兩天停班停課，並發生落石、電桿傾倒事故。陸上警報解除後，新北市長侯友宜今天下午前往貢寮地區，慰問堅守崗位的警消人員，並宣布已有46年歷史的貢寮分駐所將原址重建警消合署辦公大樓，改善警消辦公環境。

軒嵐諾颱風從台灣東部海面北上，新北市政府基於安全性考量，宣布瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區3、4日實施預警性停止上班上課。今天凌晨平溪區東勢里番仔坑農路0.8公里處、東勢里北43線0.2公里處都發生落石，東勢里芊蓁坑8號前的電線桿倒塌，

氣象局今天解除陸上警報，侯友宜下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所，慰問風災期間堅守崗位的警消人員，同時宣布送給貢寮警消的一份「大禮」。

侯友宜表示，貢寮分駐所從民國65年興建至今，因長年使用已有多處斑駁毀損。市府各局處經協調並爭取經費，新北市議會今年審查通過拆除提案，將斥資1億6820萬元在原址重建警消合署辦公大樓。

侯說，改建工程今年就會動工，定於民國113年完工，重新啟用後將給警消同仁更良好的辦公環境，提供居民更妥善的保護。瑞芳警分局表示，感謝侯市長關心同仁辦公環境，將以更優質的服務回報新北市民。

新北市長侯友宜（右一）今天下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所慰問執勤人員，並宣布將在原址重建警消合署辦公大樓。記者邱瑞杰／翻攝
新北市長侯友宜（右一）今天下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所慰問執勤人員，並宣布將在原址重建警消合署辦公大樓。記者邱瑞杰／翻攝
新北市長侯友宜（右）今天下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所慰問執勤人員，並宣布將在原址重建警消合署辦公大樓。記者邱瑞杰／翻攝
新北市長侯友宜（右）今天下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所慰問執勤人員，並宣布將在原址重建警消合署辦公大樓。記者邱瑞杰／翻攝

貢寮 瑞芳 侯友宜

相關新聞

台北城博明起有多元文化主題展演 邀民眾體驗異國文化

「2022台北城市博覽會」開展迄今邁入第9天，儘管軒嵐諾颱風來襲，不過今天展場人潮湧現。北市研考會表示，上午受颱風影響，...

颱風陸警解除 侯友宜赴貢寮慰問警消並宣布「送大禮」

軒嵐諾颱風逼近台灣，新北市東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區連兩天停班停課，並發生落石、電桿傾倒事故。陸上警報解除後，新北市...

軒嵐諾過境新北有159件災情 侯友宜赴瑞芳貢寮視察

颱風軒嵐諾今上午11點半解除陸上颱風警報，中央災害應變中心降為二級開設。新北市災害應變中心共受理159件災情，多以路樹傾...

影／軒嵐諾強風襲！真理大學歷史園區大樹倒塌 幸未波及古蹟小白宮

軒嵐諾颱風遠離，新北市淡水河口地區直到中午仍偶有強風大雨，位於山坡上的真理大學馬偕歷史文化園區內「教士會館」前方，12時...

淡水義山里長車禍過世 新北選委會：依規定停止選舉

年底九合一大選登記已在2日截止，新北市議員共有129人登記參選，里長1685人登記，其中520人為同額選舉。不料淡水區義...

新北汐止自來水破管影響近萬戶 水公司搶修趕晚餐前供水

新北市汐止區大同路、中興路口的自來水管上午破裂，影響附近約9000用戶供水。水公司派員前往開挖，下午2點左右找到漏水點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。