聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風陸警解除 侯友宜赴貢寮慰問警消並宣布「送大禮」
軒嵐諾颱風逼近台灣，新北市東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區連兩天停班停課，並發生落石、電桿傾倒事故。陸上警報解除後，新北市長侯友宜今天下午前往貢寮地區，慰問堅守崗位的警消人員，並宣布已有46年歷史的貢寮分駐所將原址重建警消合署辦公大樓，改善警消辦公環境。
軒嵐諾颱風從台灣東部海面北上，新北市政府基於安全性考量，宣布瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區3、4日實施預警性停止上班上課。今天凌晨平溪區東勢里番仔坑農路0.8公里處、東勢里北43線0.2公里處都發生落石，東勢里芊蓁坑8號前的電線桿倒塌，
氣象局今天解除陸上警報，侯友宜下午前往瑞芳警分局貢寮分駐所，慰問風災期間堅守崗位的警消人員，同時宣布送給貢寮警消的一份「大禮」。
侯友宜表示，貢寮分駐所從民國65年興建至今，因長年使用已有多處斑駁毀損。市府各局處經協調並爭取經費，新北市議會今年審查通過拆除提案，將斥資1億6820萬元在原址重建警消合署辦公大樓。
侯說，改建工程今年就會動工，定於民國113年完工，重新啟用後將給警消同仁更良好的辦公環境，提供居民更妥善的保護。瑞芳警分局表示，感謝侯市長關心同仁辦公環境，將以更優質的服務回報新北市民。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言