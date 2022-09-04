軒嵐諾過境新北有159件災情 侯友宜赴瑞芳貢寮視察

颱風軒嵐諾今上午11點半解除陸上颱風警報，中央災害應變中心降為二級開設。新北市災害應變中心共受理159件災情，多以路樹傾倒、電線掉落為主，現已全面排除，預計晚間7時將降為強化三級。新北市長侯友宜今下午也前往瑞芳、貢寮區了解颱風善後復原情形，並慰問第一線同仁監守崗位，投入防災整備的辛勞。

侯友宜今日馬不停蹄視察颱風情況，上午視察三鶯大橋改建工程防汛整備，下午又前往本次風災重點區域，瑞芳及貢寮區公所了解災後復原情形，也到貢寮消防分隊、貢寮分駐所慰問第一線災防辛勞，感謝他們第一時間排除災害，戮力執勤保障市民朋友人身安全。

瑞芳區公所表示，這次颱風帶給瑞芳區豐富雨量，稍解河川旱象，但民眾生命安全最為重要，不可掉以輕心，區公所同仁也嚴陣以待、徹夜留守，留意潛勢溪狀況，且為安全考量，預防性勸離快樂山部落97人。