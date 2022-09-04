遠雄廣場推專案 號召中秋不烤肉 親友相約餐廳享美食
許多人烤肉過中秋節，但也有親友團聚選擇到餐廳用餐。新北市汐止遠雄廣場即日起到11日推出「中秋餐廳饗樂滿額贈」活動，在指定餐廳當日單筆消費滿2000元，贈送100元美食電子商品抵用券；9~11日指定櫃位當日消費累計滿3000元送200元，另有主題餐廳舉辦身分證號碼對中2碼，點主餐送點心優惠。
遠雄廣場表示，民眾過中秋如果烤肉吃膩了，不妨換個口味。館內餐飲推出專屬中秋節「鍋物饗宴」，包括「漉海鮮蒸氣鍋」有飽滿大顆貝類、翠綠時蔬、鮮活海蝦、霸氣帝王蟹，海洋美味滿足。
「紅豆鍋物」推出吃到飽349元起，近50種新鮮蔬食、火鍋食材，還有10種肉類可供選擇。「涮乃葉」標榜肉品嚴選、多樣蔬菜及湯頭，自助吧提供甜點、咖哩飯、烏龍麵等美食，頗受消費者喜愛。「洋城義大利餐廳」祭出優惠活動，凡身分證號碼對中「8、1、5」任2碼，內用任一主餐即贈單價138元的酥炸雞翅佐酸辣醬。
遠雄廣場在9月間的周末都會安排特色活動，吸引親子客群造訪。「中秋柚子彩繪」免費提供柚子以及彩筆顏料，家長可以和孩子可以即興作畫，盡情發揮想像力共同創作。還有多肉小盆栽DIY、積木猜猜樂等課程，喜歡畫畫、做手工的小朋友不要錯過。
遠雄廣場表示，現在打開遠雄廣場App玩「幸福久久好運轉轉樂」，就有機會抽中9999點。9月另推出「美食徽章任務」，全館餐飲每日單筆消費150元集1章，任務有5大徽章，得到該等級徽章即贈對應的大禮包，內容物有餐飲現金折抵，還有各家餐飲美食招待券。
遠雄廣場歡慶上線雙重加碼，即日起到9月30日集章可抽iPhone13，月集20章送9月美食制霸王限定徽章，相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。
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