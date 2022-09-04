影／軒嵐諾強風襲！真理大學歷史園區大樹倒塌 幸未波及古蹟小白宮

軒嵐諾颱風遠離，新北市淡水河口地區直到中午仍偶有強風大雨，位於山坡上的真理大學馬偕歷史文化園區內「教士會館」前方，12時許有1棵大樹倒塌壓垮磚造圍牆，由於周邊有許多古蹟，幸未受到波及。

屬於真理大學校產的馬偕歷史文化園區，內有19世紀末、20世紀初的古蹟群，包括教士會館、馬偕故居、姑娘樓等，僅隔1條小巷子，則是建於19世紀中的三級古蹟「小白宮（前清淡水關稅務司官邸）」。