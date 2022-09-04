淡水義山里長車禍過世 新北選委會：依規定停止選舉

年底九合一大選登記已在2日截止，新北市議員共有129人登記參選，里長1685人登記，其中520人為同額選舉。不料淡水區義山里長葉水金昨車禍往生，由於他已經登記為該里長參選人，且為同額選舉，依選罷法規定停止選舉，並定期重新選舉。新北選委會表示，若其他參選人趕得上期程，還是能在11月26日選舉。

新北市下屆九合一大選登記已經截止，議員共有129人登記參選，其中登記第五選區板橋最多達20人。里長也有1685人登記，其中520人為同額選舉。不料淡水區義山里長葉水金昨日因車禍往生，依選罷法第30條第2項規定，公職候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，致該選舉區之候選人數未超過或不足該選舉區應選出之名額時，應即公告停止選舉，並定期重新選舉。

新北選委會表示，由於過程涉及死亡證明，除戶謄本等資料提出，還要公所函報的時間，若有參選人趕得上期程，原則上仍希望能在11月26日投票，符合行政簡化原則，否則投票日恐將延後至12月，本屆就有永和上溪里、貢寮雙玉里因其中1名里長候選人去世，導致停止選舉，直至2018年12月15日才辦理投票。