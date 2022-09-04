新北汐止自來水破管影響近萬戶 水公司搶修趕晚餐前供水

新北市汐止區大同路、中興路口的自來水管上午破裂，影響附近約9000用戶供水。水公司派員前往開挖，下午2點左右找到漏水點，預計下午5點前完成換管，趕在晚餐用水高峰前恢復供水。

自來水公司第一區管理處汐止營運所主任林應芝說，這起破管事故雖會影響9000戶，但因停水不超過10個小時，多數社區都有1日蓄水量，住戶仍有水可用。水公司以防萬一，有準備水車待命，但下午3點仍未接獲用戶反應無水可用，需要送水。

汐止區大同路、中興路口地下自來水管，今天上午8點左右破管漏水，導致路面隆起，警方獲報前往管制交通，中興路往康寧街方向禁止通行。

水公司表示，因為是內徑350mm幹管破裂，影響區域較大。搶修期間，中興路、光復街、同興路、大同路1和2段、工建路、樟樹一路和樟樹二路一帶住戶停水。