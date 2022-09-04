聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風來襲視察三鶯大橋防汛 侯友宜：離警戒值還有6米
軒嵐諾颱風來襲，新北市長侯友宜今早先赴應變中心聽取報告，隨後前往三鶯大橋視察防汛整備。侯友宜指出，軒嵐諾帶來雨量讓石門水庫洩洪，三峽鳶山堰也同時在放水，市府將會監控河道高度變化，目前水位離安全警戒值還差6米，尚在安全範圍內。
侯友宜今日上午赴三鶯大橋視察說，三鶯大橋現階段在改建當中，由於量體大又碰上颱風，且三鶯大橋的上游有個鳶山堰，因軒嵐諾颱風帶來的雨量，讓石門水庫洩洪，鳶山堰也同時在放水，因此要來監控三鶯大橋河道，讓下游不管是土城、樹林甚至板橋的居民能夠安全。
侯友宜指出，目前水位離安全警戒值還差6米，但仍會24小時監控。此外，隨著軒嵐諾颱風影響影響趨小，新北市府表示，新北橫移門及越堤道將於下午2時全部開啟。
新工處處長王益翔說，新北自2018年改建三鶯大橋，在原橋上、下側增設專用的機車道及人行道後，再改建原橋，完成後將雙向將各有二個汽車道，並增設直下環河路匝道、兩側機車道、及人行到兼自行車道，紓解三鶯地區往返交通，強化耐震抗洪能力，全線預計2023年8月完工，主線則預計明年農曆年前開放通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言