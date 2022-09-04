颱風來襲視察三鶯大橋防汛 侯友宜：離警戒值還有6米

軒嵐諾颱風來襲，新北市長侯友宜今早先赴應變中心聽取報告，隨後前往三鶯大橋視察防汛整備。侯友宜指出，軒嵐諾帶來雨量讓石門水庫洩洪，三峽鳶山堰也同時在放水，市府將會監控河道高度變化，目前水位離安全警戒值還差6米，尚在安全範圍內。

侯友宜今日上午赴三鶯大橋視察說，三鶯大橋現階段在改建當中，由於量體大又碰上颱風，且三鶯大橋的上游有個鳶山堰，因軒嵐諾颱風帶來的雨量，讓石門水庫洩洪，鳶山堰也同時在放水，因此要來監控三鶯大橋河道，讓下游不管是土城、樹林甚至板橋的居民能夠安全。

侯友宜指出，目前水位離安全警戒值還差6米，但仍會24小時監控。此外，隨著軒嵐諾颱風影響影響趨小，新北市府表示，新北橫移門及越堤道將於下午2時全部開啟。