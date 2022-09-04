打造「府中美學示範基地」 新北市府設四大產業霓虹燈

板橋府中地區是「府中美學示範基地」的重點地區，府中商圈的「遊龍天橋」融合商圈元素做了妝點設計，其中「府中」字樣融入火車意象，述說商圈原址為舊板橋火車站，另一側則由府中四大產業透過霓虹燈呈現。新北市經發局表示，他們也會舉辦亮點美學店家徵選活動，選出府中商圈30間具特色的美學店家。

經發局長何怡明表示，府中雙城計畫為市府努力目標，從「雙軸三廣場」改造工程開始，今年初已完成縣民大道和重慶路及北門街的「雙軸」工程計畫，打造友善步行空間，而站前廣場、市民廣場及府中廣場也將陸續完工，提供市民一個全新的空間。為打造府中商圈整體環境美學，市府以「府中商圈街區營造計畫」爭取到經濟部中小企業處補助，除了辦理各項活動外，也以府中特色裝飾遊龍天橋，並辦理商圈亮點美學店家徵選活動。

經發局提到，其中，亮點美學店家網路票選活動共有50家店家參加徵選，競爭相當激烈，參賽店家各顯神通，積極打造更具美感的環境，提供消費者更舒適遊逛空間。

經發局指出，府中商圈產業多元，店家特色多樣化，除造就無數幸福新人佳偶的「婚紗喜餅」產業，還有多家知名連鎖店帶起的「青年潮流」產業外，也有在古城區靜謐巷弄中的咖啡、書香、豐富的歷史人文，塑造出的「新北文青」產業，與最貼近一般大眾生活，以經典傳統小吃，吸引無數饕客的「傳統美食」產業。

經發局提到，為呈現府中商圈獨有的四大產業，特別結合霓虹燈元素設計製成藝術裝置，高掛於府中商圈人流量最為密集的非常熱區-遊龍天橋外圍，相當吸睛，也展現出府中商圈豐富產業底蘊，歡迎大家一起來府中吃喝玩樂。

板橋景觀發展協會表示，府中商圈的改造如火如荼進行中，許多精彩活動也是接連不斷，為了展現商圈的新舊融合，也結合藝術家卡沃Sushijojo、板橋老字號餅舖黃長興號，以及在地咖啡職人Coffee Maker，共同推出「和府中混在一起Mix with Fuzhong府中選禮」專屬中秋禮盒，預購前2天就達到上百份訂單，讓大家看到府中的美食能量。

經發局補充，本次亮點美學店家人氣投票活動，短短兩周就超過2萬人次投票，其中人氣最高的店家是有別於傳統金飾店家，由二代所經營的「金寓藍田」。店內裝潢乾淨明亮，提供顧客舒適的消費體驗，貼心客製化服務也提供了符合年輕人風格的金飾飾品，受到民眾青睞獲得高票。為感謝民眾踴躍參與，本次參加投票的民眾也將在9月5日抽出幸運得主。