快訊

本土連6天破3萬！ 本土+3萬4126例 較上周上升29%

颱風軒嵐諾漸遠離 北市紅黃線9/5恢復禁停車

中央社／ 台北4日電

颱風軒嵐諾往北逐漸遠離，台北市政府今天表示，由於風雨趨緩、無重大災情，停在道路紅黃線上的車輛請在明天上午7時前駛離。

因應軒嵐諾來襲，台北市災害應變中心昨天提升為一級開設，不過市府今天上午發布新聞稿宣布，由於風雨影響逐漸趨緩且無重大災情，應變中心恢復三級開設。

台北市交通局提醒，道路紅黃線將於明天上午7時恢復禁止停車，請車主配合駛離法定禁止停車處，違反規定者將依道路交通管理處罰條例予以拖吊並處罰鍰，路邊停車格同時恢復收費。

台北市工務局水利處表示，河川沿線疏散門及越堤坡道已陸續開啟通行，不過部分河濱公園人行道、自行車道仍有淤泥及落葉等，提醒民眾進入須注意安全。疏散門即時狀況可上「河濱公園災害應變及復原狀況即時資訊系統」查詢。

市府統計，截至今天上午8時，應變中心共計接獲153件災情，包含89件路樹倒塌、6件道路災情、6件積淹水、7件廣告招牌災情、交通號誌及停電停水等民生基本設施32件、其他13件。

北市 軒嵐諾 人行道

延伸閱讀

直播／軒嵐諾轉強颱上午11時解除陸警 一張圖看今明降雨趨勢

林佳龍赴嘉義同鄉會拔樁？ 侯友宜今颱風取消選舉行程

颱風軒嵐諾帶來豪雨 基隆河員山子分洪堰啟動

颱風逐漸遠離 停放於北市紅黃線車輛速駛離以免受罰

相關新聞

恩恩案國賠案遭新北消防局打回票 侯友宜：尊重判定

新北中和2歲童恩恩染疫過世，恩恩爸日前向市府請求1元國賠。不過消防局國賠小組2日審議後，認為不符國賠要件，不同意國賠。新...

柯文哲畢業展挨轟觀展人少 北市：吸引不同世代團體交流

被視為台北市長柯文哲畢業展的城市博覽會，遭議員陳怡君質疑，開展以來，線上觀看每天只有2萬多點擊、館內參展共3萬7271人...

雨水多到有剩 颱風解除旱象 員山子更啟動分洪降低洪患

軒嵐諾颱風行進緩慢且持續降雨，基隆河上游山區累計雨量達450毫米，不只解除基隆地區旱象，員山子分洪堰今天上午水位超過63...

颱風軒嵐諾漸遠離 北市紅黃線9/5恢復禁停車

颱風軒嵐諾往北逐漸遠離，台北市政府今天表示，由於風雨趨緩、無重大災情，停在道路紅黃線上的車輛請在明天上午7時前駛離

因應軒嵐諾來襲 防颱特戰兵深入8處北部山區待命救災

陸軍航空特戰指揮部今天表示，因應「軒嵐諾」颱風可能造成災情，53名特戰兵近日深入新北市烏來等八個山區鄉鎮，待命協助耳民撤...

打造「府中美學示範基地」 新北市府設四大產業霓虹燈

板橋府中地區是「府中美學示範基地」的重點地區，府中商圈的「遊龍天橋」融合商圈元素做了妝點設計，其中「府中」字樣融入火車意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。