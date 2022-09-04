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柯文哲畢業展挨轟觀展人少 北市：吸引不同世代團體交流

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北城市博覽會被視為北市長柯文哲卸任前的「畢業展」。本報資料照片
台北城市博覽會被視為北市長柯文哲卸任前的「畢業展」。本報資料照片

被視為台北市長柯文哲畢業展的城市博覽會，遭議員陳怡君質疑，開展以來，線上觀看每天只有2萬多點擊、館內參展共3萬7271人次，與預估百萬人次相差甚遠。北市研考會今表示，台北城博開展迄今邁入第9天，參觀人數超過4萬人次參觀，線上展瀏覽人次突破66萬，北市府邀請住台北、在台北求學就業、想認識台北的朋友，把握剩下展期，了解現在的台北及未來願景

研考會表示，城博展覽期間，陸續有縣市行政團隊、企業公會、民間團體代表前來參訪，了解台北在不同議題上的發展前景，也有老師運用公民參與翻翻牌、沙盤光雕等展品引領學生認識參與式預算、城市發展等課題。

現場亦有許多參觀者駐足於展品前仔細閱讀展板文字，或與展品拍照留念，並與導覽人員詢問政策資訊交流。

北市府表示，「2022台北城市博覽會」期創造一個行政機關與民眾溝通的場域，讓民眾透過觀展認識台北近年來的發展、轉型及面對未來各項挑戰的因應方案，與帶給未來下一個世代的願景。歡迎大家在展覽期間（即日起至9月11日）至花博公園爭艷館參觀，一起看見台北的未來。

台北市長 願景 花博

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