雨水多到有剩 颱風解除旱象 員山子更啟動分洪降低洪患

軒嵐諾颱風行進緩慢且持續降雨，基隆河上游山區累計雨量達450毫米，不只解除基隆地區旱象，員山子分洪堰今天上午水位超過63公尺，洪水經由分洪堰排流入海，減少中下游洪患。這是員山子今年第3次分洪，2005年開通以來第57次分洪。

水利署第10河川局今天表示，中央氣象局3日凌晨2點30分發布軒嵐諾颱風海上陸上颱風警報，由於颱風行進速度緩慢，並且持續降雨，基隆河上游山區累計雨量達450毫米。

位於新北市瑞芳區的基隆河員山子分洪堰，今天凌晨0點43分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。上午8點30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

10河局表示，颱風外圍環流夾帶強降雨，基隆河上游水位驟漲，員山子管理中心嚴陣以待，不敢輕忽。管理中心2日上午11點3級開設，嚴密監視水位及各分洪設施及機電設施整備情形，確認分洪隧道及分洪設施、排砂道自動閘門操作正常安全無虞。