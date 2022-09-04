軒嵐諾襲台 北市153件災情 天母電桿不敵強風「腰折」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市中山北路七段一處巷弄內，一根電線桿因承受不住風大吹襲折斷，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，當時沒有砸中民眾。記者林麗玉／翻攝
台北市中山北路七段一處巷弄內，一根電線桿因承受不住風大吹襲折斷，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，當時沒有砸中民眾。記者林麗玉／翻攝

軒嵐諾颱風來襲，北市因風雨已趨緩，今天上午9時改為三級開設。北市府統計，截至今天上午8時為止，台北市共計接獲153件災情，包括路樹倒塌89件、民生基本設施通報32件，包括交通號誌、路燈故障、停電及停水等，還有道路災情6件、積淹水6件、廣告招牌災情7件及其他13件。

其中台北市中山北路七段一處巷弄內，一根電線桿因承受不住風大吹襲應生折斷，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，沒有砸到民眾。另外，台北市也有不少路樹不敵強風被吹倒。

北市災害防救辦公室表示，北市風雨已經趨緩，市內無重大災情，接獲的災情近9成已完成處理。

軒嵐諾颱風未將台北市納入陸上警戒區，但對於可能侵襲台北的颱風，市府秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」整備應變。颱風最後雖沒朝預報的路徑而來，市長柯文哲也重新檢視防救災SOP，從中找出問題，藉以修正精進各項應變作為，面對未來可能出現的極端惡劣氣候。

由於根據中央氣象局最新的氣象資料，軒嵐諾颱風持續北移動，東北部陸地雖仍在暴風範圍，但風雨影響已逐漸趨緩，因此北市災害應變中心自4日9時起改為三級開設。

軒嵐諾颱風來襲，截至今天上午8時為止，台北市共計接獲153件災情。本報資料照片
軒嵐諾颱風來襲，截至今天上午8時為止，台北市共計接獲153件災情。本報資料照片
台北市共計接獲153件災情，其中路樹倒塌89件。圖／北市府提供
台北市共計接獲153件災情，其中路樹倒塌89件。圖／北市府提供

北市 颱風 軒嵐諾

延伸閱讀

軒嵐諾掠過東部 新北平溪凌晨2處落石、1電桿傾倒

「軒嵐諾」進入大陸東部沿海 上海出動5萬公安應戰

颱風眼再現！軒嵐諾將轉強颱 北部慎防強風驟雨

樹枝掉落觸碰桿上高壓設備 台北市吳興街3百戶下午停電

相關新聞

軒嵐諾襲台 北市153件災情 天母電桿不敵強風「腰折」

軒嵐諾颱風來襲，北市因風雨已趨緩，今天上午9時改為三級開設。北市府統計，截至今天上午8時為止，台北市共計接獲153件災情...

城博會疑浮報價 藍綠要求說清楚

台北市府花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊；...

城市博覽會觀展人次少 柯文哲「畢業展」被酸慘

台北城市博覽會被視為台北市長柯文哲的「畢業展」，但迄今卻傳出許多爭議，且自8月27日開展至9月1日，線上觀看每天只有2萬...

台北城博觀展人次低 議員酸「花8千多萬的結果」：柯文哲畢業考慘不忍賭

台北舉辦城市博覽會引發不少熱議。台北市議員陳怡君指出，自8月27日開展至9月1日，線上觀看每天只有2萬多點擊、館內參展人...

南靖部落預防性撤離 三峽警協助勸導40戶80人

為預防中颱軒嵐諾強大豪雨，恐帶來的影響，三峽警分局協同區公所、消防局、軍方人員，於今天上午11時開始，前往三鶯大橋下方原...

預防中颱軒嵐諾襲台 蘆洲警協關轄內各越堤道

為預防中颱軒嵐諾可能造成影響，新北市蘆洲警方，於今天下午1時起，管制堤外停車場車輛只出不進，另外在下午5時前，則派員關閉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。