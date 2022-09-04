軒嵐諾襲台 北市153件災情 天母電桿不敵強風「腰折」

軒嵐諾颱風來襲，北市因風雨已趨緩，今天上午9時改為三級開設。北市府統計，截至今天上午8時為止，台北市共計接獲153件災情，包括路樹倒塌89件、民生基本設施通報32件，包括交通號誌、路燈故障、停電及停水等，還有道路災情6件、積淹水6件、廣告招牌災情7件及其他13件。

其中台北市中山北路七段一處巷弄內，一根電線桿因承受不住風大吹襲應生折斷，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，沒有砸到民眾。另外，台北市也有不少路樹不敵強風被吹倒。

北市災害防救辦公室表示，北市風雨已經趨緩，市內無重大災情，接獲的災情近9成已完成處理。

軒嵐諾颱風未將台北市納入陸上警戒區，但對於可能侵襲台北的颱風，市府秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」整備應變。颱風最後雖沒朝預報的路徑而來，市長柯文哲也重新檢視防救災SOP，從中找出問題，藉以修正精進各項應變作為，面對未來可能出現的極端惡劣氣候。