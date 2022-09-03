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樹枝掉落觸碰桿上高壓設備 台北市吳興街3百戶下午停電

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市信義區吳興街今天下午因為樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約3百戶停電，台電派人搶修。圖／台電北市區處提供
台北市信義區吳興街今天下午因為樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約3百戶停電，台電派人搶修。圖／台電北市區處提供

軒嵐諾颱風帶來風雨，台電北市區營業處服務區今天表示，北市信義區吳興街今天下午約3點時因為樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約3百戶停電，經人員修剪處理後更換桿上熔絲鏈開關熔絲，已於下午5點左右全數復電；另外至今天晚間8點為止，北市區處的北部客服中心總進線量共1887通。

北市區處表示，今天下午2時50分，吳興街394巷內樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約3百戶停電，因現場工作環境不佳無法直接登桿，北市區處立刻增派人力開昇空車前往移除樹枝，經修剪處理後更換桿上熔絲鏈開關熔絲，已於下午4點47分全數復電。

北市區處表示，統計至今晚8點為止，北市區處所屬的北部客服中心，總進線量達1887通，北市區處也動員人力接聽，希望在第一時間接收民眾通報的停電訊息，並給予即時的回應。

北市區處表示，如民眾遇到電線掉落或外露，請立即通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，避免釀成感電意外。若發生停電事故，請民眾多加利用「 台灣電力APP」，或登入台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊；請將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，一起協助通報分流，以加速搶修、降低停電的不便。

台北市信義區吳興街今天下午因為樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約3百戶停電，台電派人搶修。圖／台電北市區處提供
台北市信義區吳興街今天下午因為樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約3百戶停電，台電派人搶修。圖／台電北市區處提供

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