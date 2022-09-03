軒嵐諾颱風影響 新北2路段實施預防性封路
軒嵐諾颱風持續發布陸上警報，新北市災害應變中心今晚開會，新北市長侯友宜表示，東北角跟北海岸的陣風都接近停班標準，預估明天也不會停班停課，開完會後會再跟台北、基隆儘早宣布。新北市工務局表示，目前2路段因風雨關係預防性封路。
天氣氣象風險公司表示，軒嵐諾颱風半徑擴大，目前持續向北移動，到明天還會持續增加速度，目前已碰到東北角陸地，預計明天早上7至8點離開，今晚至明早8點持續降雨，中午後暴風圈才會離開新北，目前烏來區雨量最高每小時100毫米，郊區風勢較大約6級陣風。
工務局表示，目前因風雨影響，台9甲線拉卡至孝義區段、台9線坪林至頭城段從今天晚上8點起實施預防性封路，目前尚無橋樑、車行地下道封閉。
侯友宜表示，今天下午五點開始到明天中午，對新北風雨都是最大的，根據中央氣象局資料，新北平均陣風8至9級、平均風力5至6級，要全力備戰，了解各區狀況，做好搶災救災的準備，尤其山區烏來、三峽、坪林，東北角跟北海岸的陣風都接近停班標準，預估明天也不會停班停課，開完會後會再跟台北、基隆儘早宣布。
侯友宜指出，沿海地區浪高4至8公尺，陣風8到9級，土石流潛勢區目前是黃色警戒，工地防災等都要注意，該封橋、封路就封。另外，這段時間缺水，颱風雨量可紓解壓力，但也要觀察溪流海域傷害跟水質混濁，明天行程以現場勘災為主。
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