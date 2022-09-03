快訊

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進！8縣市宣布了 4日停班課資訊看這邊

軒嵐諾颱風影響 新北2路段實施預防性封路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
軒嵐諾颱風持續發布陸上警報，新北市災害應變中心今晚開會。記者江婉儀／攝影
軒嵐諾颱風持續發布陸上警報，新北市災害應變中心今晚開會。記者江婉儀／攝影

軒嵐諾颱風持續發布陸上警報，新北市災害應變中心今晚開會，新北市長侯友宜表示，東北角跟北海岸的陣風都接近停班標準，預估明天也不會停班停課，開完會後會再跟台北、基隆儘早宣布。新北市工務局表示，目前2路段因風雨關係預防性封路。

天氣氣象風險公司表示，軒嵐諾颱風半徑擴大，目前持續向北移動，到明天還會持續增加速度，目前已碰到東北角陸地，預計明天早上7至8點離開，今晚至明早8點持續降雨，中午後暴風圈才會離開新北，目前烏來區雨量最高每小時100毫米，郊區風勢較大約6級陣風。

工務局表示，目前因風雨影響，台9甲線拉卡至孝義區段、台9線坪林至頭城段從今天晚上8點起實施預防性封路，目前尚無橋樑、車行地下道封閉。

侯友宜表示，今天下午五點開始到明天中午，對新北風雨都是最大的，根據中央氣象局資料，新北平均陣風8至9級、平均風力5至6級，要全力備戰，了解各區狀況，做好搶災救災的準備，尤其山區烏來、三峽、坪林，東北角跟北海岸的陣風都接近停班標準，預估明天也不會停班停課，開完會後會再跟台北、基隆儘早宣布。

侯友宜指出，沿海地區浪高4至8公尺，陣風8到9級，土石流潛勢區目前是黃色警戒，工地防災等都要注意，該封橋、封路就封。另外，這段時間缺水，颱風雨量可紓解壓力，但也要觀察溪流海域傷害跟水質混濁，明天行程以現場勘災為主。

新北市長侯友宜表示，東北角跟北海岸的陣風都接近停班標準，預估明天也不會停班停課，開完會後會再跟台北、基隆儘早宣布。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，東北角跟北海岸的陣風都接近停班標準，預估明天也不會停班停課，開完會後會再跟台北、基隆儘早宣布。記者江婉儀／攝影

軒嵐諾 颱風

延伸閱讀

幕後／緊抓青年票？ 侯友宜選戰策略曝光

颱風來襲風雨強 侯友宜視察新北漁港整備

九三軍人節新北市忠烈祠秋祭典禮 遇颱風簡化流程

向蔣萬安、侯友宜借將 林耕仁：雙北經驗、新竹實現

相關新聞

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進 4日停班課資訊看這邊

中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今（3）日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約350公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。暴風圈預估最快...

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

中央氣象局持續發布陸上颱風警報，軒嵐諾颱風今日17時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，即在台北的東南東方約3...

軒嵐諾暴風圈今晚將觸陸 3日全台停班課資訊看這裡

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報。軒嵐諾颱風今（2）日20時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約400公里之海面上，以每小時7轉15公里速度，向北進行。其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，預計暴風圈未來有擴大之趨勢。

指軒嵐諾如伸卡球、頻「回春」 彭啟明估暴風圈晚間6時觸陸

天氣風險公司總經理彭啟明今日下午5時在直播節目中分析，軒嵐諾颱風暴風圈預計晚間6時觸陸，直到明天中午時會脫離台灣陸地，明...

軒嵐諾颱風帶來大量降雨 全台水庫進帳1億多萬噸

移動速度緩慢的軒嵐諾颱風也為台灣帶來大量降雨，全台今天不僅有多個縣市降雨量超過一百毫米，也為水庫帶來不少進帳，經濟部統計...

高雄、澎湖未列陸上颱風警報範圍 明天正常上班上課

中颱軒嵐諾一路向北，先減弱又增強，也一度滯留打轉，移動速度難以捉摸，不過高雄市政府今晚6點30分發布，中央氣象局未將高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。