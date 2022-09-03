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台北城博觀展人次低 議員酸「花8千多萬的結果」：柯文哲畢業考慘不忍賭

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市市長柯文哲（中）於台北城市博覽會帶領民眾看展，柯文哲親自講解公共住宅政策。報系資料照／記者曾原信攝影
台北市市長柯文哲（中）於台北城市博覽會帶領民眾看展，柯文哲親自講解公共住宅政策。報系資料照／記者曾原信攝影

台北舉辦城市博覽會引發不少熱議。台北市議員陳怡君指出，自8月27日開展至9月1日，線上觀看每天只有2萬多點擊、館內參展人次共3萬7271，與市府交通局預估的百萬人次相差甚遠。陳怡君質疑，柯文哲花了8千多萬得出的結果是市民無感、觀光客不買單，這也是柯文哲的畢業考分數、黃珊珊的面試成績單，慘不忍睹。

陳怡君說，城博8月27日開幕，而網路及實體宣傳活動更是早在一個月前就起跑，喊得震天價響，結果實體觀展人次、和網站點擊次數，卻是雷聲大雨點小，不僅空而不實，更是把市民的納稅錢拿去打水漂。

陳怡君指出，實體觀展人次只有在周六開幕當天破萬，之後就每況愈下、甚至腰斬，截至9月1日每天只有4000人捧場。而線上展的點擊數字更是不如預期，8月27日至8月31日總點擊數16萬5362，平均每天3萬3072個點擊數，以進入一個網站平均會有5次點擊的假設下，等於每天只有6600人次進站，而且還是包括重複登入的。

陳怡君表示，柯文哲誇下海口，準備了一年的城市博覽會，如今市民實際「用腳投票」，證明了城博不僅虛有其表，落跑選市長的黃珊珊更是難辭其咎。

北市研考會表示，其實參觀者來這可探索台北的新與舊，除了展場展出的內容，場外還有藝文表演活動、農民市場、風味市集。未來中秋連假期間，應有更多人潮。

研考會指出，展期第一周參觀的人會比較少，這周運氣比較不好，還碰上颱風，不過一天也有四、五千人，平常是散客比較多，未來會針對各管道加強宣傳，廣邀團體和社團來參訪，其實根據現場來參觀民眾反應，對展出內容都覺得不錯。

議員批評台北市辦城市博覽會與市府預估的百萬人次相差甚遠。圖／引用自台北城市博覽會官網
議員批評台北市辦城市博覽會與市府預估的百萬人次相差甚遠。圖／引用自台北城市博覽會官網

柯文哲 北市 黃珊珊

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