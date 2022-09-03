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南靖部落預防性撤離 三峽警協助勸導40戶80人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝

為預防中颱軒嵐諾強大豪雨，恐帶來的影響，三峽警分局協同區公所、消防局、陸軍汽機廠共14名人員，於今天上午11時開始，前往三鶯大橋下方原住民南靖部落，對40戶80人進行勸導撤離。今天下午1時許撤離完畢，現場架設封鎖線管制，以防深夜恐有災情發生。

為因應中颱軒嵐諾恐帶來的豪大雨，影響部分低窪地區住民安全。新北市三峽警分局協同新北市政府原民局、鶯歌區公所、新北市消防局及陸軍汽機廠共14名人員，於今天上午11時左右，前往三鶯大橋下原住民南靖部落，對40戶80人進行勸離安置。

三峽警方表示，除在場5人前往安置於玉山旅行社外，其餘南靖部落75名住民，則自行前往親友家依親。整個勸離過程於今天下午1時10分勸離完畢，執行過程圓滿順遂，隨後警方於現場協助架設封鎖線管制，以防深夜恐有災情發生。

新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局今天協同相關單位，派員前往三鶯大橋下原住民南靖部落，為40戶80人勸離安置。記者曾伯愷／翻攝

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