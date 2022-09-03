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軒嵐諾影響！林口行道樹連根拔起 橫倒路中幸無人車傷
中颱軒嵐諾暴風圈持續增大！今天上午，新北市林口區竹林路上一棵行道樹，被連根吹倒橫倒路中央，所幸事發當下未波及路過人車，經警轉報區公所派員前來處理，於下午12時24分清除，恢復雙向通行。
據了解，中颱軒嵐諾暴風圈持續增大，中央氣象局預測，今天入夜之後，暴風圈將是最接近台灣，北台灣要慎防間歇性大雨。今天上午11時35分左右，林口警方網巡發現，轄內新北市林口區竹林路166-1號對面，一棵行道樹遭颱風襲倒，橫倒在路中央。
林口警方趕緊派員前往查看，經警趕抵，果見現場一棵行道樹，被連根吹倒橫躺路中，現場未波及其他路過人車，遂無人傷亡、車損，警於現場交管，並通知區公所派員到場協處。據悉，稍早下午12時24分左右，現場已清理完畢，恢復雙向通行。
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