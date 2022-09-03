快訊

這款月餅熱量最高！營養師傳授小撇步，讓你烤肉、月餅都能均衡健康吃

中颱軒嵐諾來襲山區雨勢增 竹縣宣布尖石、五峰停班停課

日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新銳電影《藏匿處》創作推廣府中15特映

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
《藏匿處》主演（左起）陳楚扉、何思靜、邱九儒、唐綸、文化局文化發展科陳志偉與導演陳彥光。圖／新北市文化局提供
《藏匿處》主演（左起）陳楚扉、何思靜、邱九儒、唐綸、文化局文化發展科陳志偉與導演陳彥光。圖／新北市文化局提供

由新銳導演陳彥光醞釀四年推出首部編導的劇情長片《藏匿處》，昨天在新北市板橋區府中15舉辦搶先特映會。導演陳彥光及片中主角唐綸、邱九儒、何思靜與陳楚扉等人共同出席放映活動，分享影片拍攝之幕後花絮及趣聞，邀請觀眾感受這部結合犯罪、懸疑類型之黑色電影的影像魅力。

導演陳彥光創作貼近主流觀眾類型電影，這部結合兄弟情及愛情的犯罪懸疑電影，講述一位青少年毒販捲入犯罪世界的冒險故事，劇情淺顯易懂卻暗藏驚奇，已獲多個國際影展入選肯定。

陳彥光導演表示，本片採用好萊塢商業電影慣用的三幕結構敘事，搭配「高概念」的電影劇本，讓觀眾隨著劇情發展跟著片中角色一路冒險，是一部劇情通俗寫實，敘事流暢的類型電影。

《藏匿處》作為青少年犯罪劇情電影，受眾目標瞄準年輕族群，選角皆以有潛力的新生代演員為主。其中包含《角頭2》的青春型男唐綸、入選本屆台北電影節「非常新人」的何思靜以及《我吃了那男孩一整年的早餐》深受矚目的黃禮豐等人齊聚賣力飆戲演出。幕後團隊集合《逃出立法院》剪接、《馗降：粽邪2》特化，以及第58屆金馬獎最佳音效高偉晏與香港配樂師王建威首度合作，聯手打造本片寫實犯罪氛圍。

新北市文化局表示，府中15長期致力於推廣各類型的影音動畫和支持新銳影像創作，不定期舉辦新片特映會和音像作品發表，期待透過影像與觀眾交流、關注不同文化、社會議題。畢業於臺灣師範大學的陳彥光導演，將求學時期所學之電影相關知識學以致用，並持續精進電影敘事技巧，完成首部劇情長片，帶來有別於一般國片的類型風格，為國片市場打出新氣象，已獲國際肯定。此外，本片發行商可樂電影表示，《藏匿處》將於中秋節檔期9月8日起在全台進行正式放映，同時舉辦多場影人見面會。

電影《藏匿處》劇照。圖／新北市文化局提供
電影《藏匿處》劇照。圖／新北市文化局提供

電影

延伸閱讀

「狼人殺」電影的新嘗試！《天黑請斃命》歡迎來到Z世代

不斷用提問和話題模糊電視劇與電影的界線：《黑話律師》

畫狂為何而畫？《北齋：浮世繪傳奇》葛飾北齋的創作激情

張孝全下苦功初當律師 竟遇狼師誘騙無知少女

相關新聞

北市防疫加嚴 中秋河濱續禁烤肉

台北市將逐步升高防疫管制，市長柯文哲下令嚴禁逐桌敬酒等措施，議員昨質疑與中央逐步開放政策相悖，柯文哲指出，原則是不影響民...

軒嵐諾影響！林口行道樹連根拔起 橫倒路中幸無人車傷

中颱軒嵐諾暴風圈持續增大！今天上午，新北市林口區竹林路上一棵行道樹，被連根吹倒橫倒路中央，所幸事發當下未波及路過人車，經...

新銳電影《藏匿處》創作推廣府中15特映

由新銳導演陳彥光醞釀四年推出首部編導的劇情長片《藏匿處》，昨天在新北市板橋區府中15舉辦搶先特映會。導演陳彥光及片中主角...

議員爆台北城博浮報預算 柯文哲：因統包案買服務

市府花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被議員洪健益踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能...

質疑黃珊珊政見收割藍綠 簡舒培：熟市政就能到處搜刮?

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前在首場政策發表會上提出七大計畫，包括把忠孝東路打造成如巴黎香榭大道的「忠孝東路漫步道」計畫...

圖書館老舊砍掉重練 新北明年增至65分館

新北市圖書館規模龐大，目前共有1間總館、63分館、40所閱覽室，因為許多分館建物年齡老舊，建物格局及效益已不敷使用，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。