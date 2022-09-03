新銳電影《藏匿處》創作推廣府中15特映

由新銳導演陳彥光醞釀四年推出首部編導的劇情長片《藏匿處》，昨天在新北市板橋區府中15舉辦搶先特映會。導演陳彥光及片中主角唐綸、邱九儒、何思靜與陳楚扉等人共同出席放映活動，分享影片拍攝之幕後花絮及趣聞，邀請觀眾感受這部結合犯罪、懸疑類型之黑色電影的影像魅力。

導演陳彥光創作貼近主流觀眾類型電影，這部結合兄弟情及愛情的犯罪懸疑電影，講述一位青少年毒販捲入犯罪世界的冒險故事，劇情淺顯易懂卻暗藏驚奇，已獲多個國際影展入選肯定。

陳彥光導演表示，本片採用好萊塢商業電影慣用的三幕結構敘事，搭配「高概念」的電影劇本，讓觀眾隨著劇情發展跟著片中角色一路冒險，是一部劇情通俗寫實，敘事流暢的類型電影。

《藏匿處》作為青少年犯罪劇情電影，受眾目標瞄準年輕族群，選角皆以有潛力的新生代演員為主。其中包含《角頭2》的青春型男唐綸、入選本屆台北電影節「非常新人」的何思靜以及《我吃了那男孩一整年的早餐》深受矚目的黃禮豐等人齊聚賣力飆戲演出。幕後團隊集合《逃出立法院》剪接、《馗降：粽邪2》特化，以及第58屆金馬獎最佳音效高偉晏與香港配樂師王建威首度合作，聯手打造本片寫實犯罪氛圍。