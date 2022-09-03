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議員爆台北城博浮報預算 柯文哲：因統包案買服務
市府花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被議員洪健益踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊；另外，不少設備租用價格比直接購入貴好幾倍，甚至2頁的防疫計畫書就要價2萬。對此，台北市長柯文哲上午受訪指出，寫計畫書時為了確保錢夠，或是簡單起見，會有浮報現象，「我自己會再檢查一遍」。
柯文哲說，昨天議員有批評，他知道問題在哪，因為這叫統包案，要買一個服務，預計價格多少，要報帳，後來知道這是比較緊急的事件，後來執行的實際內容會與原來的不一樣，通常是用計畫來申請錢。不過既然議員有批評，還是會檢查實際執行面，再看價錢合理不合理。
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