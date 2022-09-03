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質疑黃珊珊政見收割藍綠 簡舒培：熟市政就能到處搜刮?

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
北市議員簡舒培今天說，黃珊珊的忠孝東路漫步道政策源自前市長馬英九及前瞻計畫，批評她到處搜刮別人政見。圖／取自簡舒培臉書
北市議員簡舒培今天說，黃珊珊的忠孝東路漫步道政策源自前市長馬英九及前瞻計畫，批評她到處搜刮別人政見。圖／取自簡舒培臉書

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前在首場政策發表會上提出七大計畫，包括把忠孝東路打造成如巴黎香榭大道的「忠孝東路漫步道」計畫。台北市議員簡舒培今天說，這項政策2019年就已提出，而且是用前瞻計畫的預算補助台北市施作，另外把忠孝東路規劃成香榭大道的想法是前市長馬英九任內提出的，黃珊珊竟到處搜刮別人政見，「厚顏無恥的程度令人訝異」。

黃珊珊前天在政見記者會上表示，忠孝東路是台北重要幹道，每天車水馬龍，她取經法國巴黎「15分鐘城市」，希望重新改造人行空間成為「忠孝東路漫步道」，沿線串連華山藝文特區、三創、東區頂好商圈、大巨蛋、信義商圈、北流，最後到南港車站，打造舒適的步行環境與自行車道，忠孝東路晚上還可以散步，就像巴黎的香榭大道。

台北市政府都市發展局過去規劃忠孝東路、羅斯福路等縮減車道、增加人行步道寬度，盼打造成香榭大道，變身市民可以散步、喝咖啡的休閒場所，當時的市長馬英九說這是世界級城市趨勢。

簡舒培今天在臉書上說，黃珊珊提出「首都進化雙軸線」的政見，其中有一項是打造「忠孝東路漫步道」，這項政策早在2019年就已經提出，而且是用前瞻計畫的預算補助台北市施作，黃珊珊竟然厚臉皮的收割中央前瞻計畫的成果。

簡舒培說，台北市在2019年提出「台北市東西門戶軸線人行環境改善計畫」，中央的前瞻計畫補助台北市8千萬元，2021年完成施作忠孝東路一段至三段；北市府現在正在規劃忠孝東路三段及七段的作業，預計2023年完成設計並開工。

簡舒培說，把忠孝東路規劃成香榭大道的做法，其實是馬英九在2006年提出的政策。黃珊珊自詡最瞭解市政，「難道因為熟悉市政就可以占別人便宜，到處搜刮別人的政見嗎？厚顏無恥的程度令人訝異」。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前發表政見。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前發表政見。記者徐偉真／攝影

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