圖書館老舊砍掉重練 新北明年增至65分館

新北市圖書館規模龐大，目前共有1間總館、63分館、40所閱覽室，因為許多分館建物年齡老舊，建物格局及效益已不敷使用，新北市圖書館目前規畫兩年內5分館改造、三芝分館海砂屋打掉重建、三重新增分館，預計至113年將再新增2座圖書館。

新北市圖書館與閱覽室依館舍規模及行政區資源分類，分館為館舍面積700平方公尺以上者，圖書閱覽室為館舍面積700平方公尺以下者。林口地區已經有一座綜合型圖書館，因應人口快速成長，帶動公益設施需求，新北圖書館今年底將再於林口地區新增李科永紀念圖書館。

另外，因許多分館建物年齡老舊，新北圖書館今年進行泰山分館、板橋四維分館改造，汐止大同分館結構補強。明年也已排定淡水分館改造、汐止大同分館演講廳結構補強等修繕工程。而三芝分館建物已不堪使用需拆除重建，新北市圖書館明年將重建並規畫融入地方特色閱讀空間，打造各年齡閱讀環境。

目前三重公辦都更也有一處建物完工後，市府將分為使用空間，已規畫做為公益設施圖書館，使用面積為1030平方公尺的社區型圖書分館，預計113年完工啟用，圖書館整修或重建、新建及委管經費等，預計達2億4千萬元。

新北市議員鄭宇恩說，三芝分館為建物老舊的海砂屋，經向新北圖爭取明年重建預算，由於重建需施工兩年，希望新北圖能尋找臨時場地供需要讀書民眾使用。

新北圖書館長王錦華說，圖書館持續針對轄內分館、閱覽室進行修繕計畫，提供民眾良好的閱覽環境，針對三芝分館臨時空間，目前已與區公所協調場地，提供有讀書空間需求的民眾使用。