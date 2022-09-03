快訊

美網／生涯最後一舞？小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪止步第三輪

甜美女星遭榴槤擊中 白嫩美腿冒20個「鮮紅洞洞」

圖書館老舊砍掉重練 新北明年增至65分館

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市立圖書館三芝分館為海砂屋，建物內部水泥剝落已不堪使用需拆除重建。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三芝分館為海砂屋，建物內部水泥剝落已不堪使用需拆除重建。圖／新北市立圖書館提供

新北市圖書館規模龐大，目前共有1間總館、63分館、40所閱覽室，因為許多分館建物年齡老舊，建物格局及效益已不敷使用，新北市圖書館目前規畫兩年內5分館改造、三芝分館海砂屋打掉重建、三重新增分館，預計至113年將再新增2座圖書館。

新北市圖書館與閱覽室依館舍規模及行政區資源分類，分館為館舍面積700平方公尺以上者，圖書閱覽室為館舍面積700平方公尺以下者。林口地區已經有一座綜合型圖書館，因應人口快速成長，帶動公益設施需求，新北圖書館今年底將再於林口地區新增李科永紀念圖書館。

另外，因許多分館建物年齡老舊，新北圖書館今年進行泰山分館、板橋四維分館改造，汐止大同分館結構補強。明年也已排定淡水分館改造、汐止大同分館演講廳結構補強等修繕工程。而三芝分館建物已不堪使用需拆除重建，新北市圖書館明年將重建並規畫融入地方特色閱讀空間，打造各年齡閱讀環境。

目前三重公辦都更也有一處建物完工後，市府將分為使用空間，已規畫做為公益設施圖書館，使用面積為1030平方公尺的社區型圖書分館，預計113年完工啟用，圖書館整修或重建、新建及委管經費等，預計達2億4千萬元。

新北市議員鄭宇恩說，三芝分館為建物老舊的海砂屋，經向新北圖爭取明年重建預算，由於重建需施工兩年，希望新北圖能尋找臨時場地供需要讀書民眾使用。

新北圖書館長王錦華說，圖書館持續針對轄內分館、閱覽室進行修繕計畫，提供民眾良好的閱覽環境，針對三芝分館臨時空間，目前已與區公所協調場地，提供有讀書空間需求的民眾使用。

圖書館

延伸閱讀

軒嵐諾逼近 新北河濱13點管制只出不進、17點關水門

新北護理師後援會成立 侯友宜：沒有拔樁、好好做事

新北／深坑「老街吃貨擂台賽」 9/10起夜間光影劇場熱鬧登場

新北4地區明日停班停課 公布「風雨最大」時段

相關新聞

北市防疫加嚴 中秋河濱續禁烤肉

台北市將逐步升高防疫管制，市長柯文哲下令嚴禁逐桌敬酒等措施，議員昨質疑與中央逐步開放政策相悖，柯文哲指出，原則是不影響民...

圖書館老舊砍掉重練 新北明年增至65分館

新北市圖書館規模龐大，目前共有1間總館、63分館、40所閱覽室，因為許多分館建物年齡老舊，建物格局及效益已不敷使用，新北...

影／颱風軒嵐諾增強 淡水多處路樹倒塌1車壓損

今天上午中央氣象局針對中度颱風軒嵐諾，暴風圈稍有增強擴大，持續發布海上、陸上颱風警報，提醒民眾預計今天入夜暴風圈離台灣最...

台北城博文宣價格浮報93% 設備租比買貴、這2張紙要2萬

北市府花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊；另...

老舊市圖整建 新北後年增至65分館

新北市圖書館規模龐大，目前共有1間總館、63分館、40所閱覽室，因為許多分館建物年齡老舊，建物格局及效益已不敷使用，新北...

新北攜手大學、公學會 培育都更人才

有鑒於都更人才不足，新北市長侯友宜昨天與致理科大等5所大專院校及6大公學協會代表，共同參與都市更新人才培育暨跨領域合作簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。