影／颱風軒嵐諾增強 淡水多處路樹倒塌1車壓損

今天上午中央氣象局針對中度颱風軒嵐諾，暴風圈稍有增強擴大，持續發布海上、陸上颱風警報，提醒民眾預計今天入夜暴風圈離台灣最近，北台灣應留意強風豪雨。新北市淡水區昨天深夜至今天上午，發生多起路樹倒塌意外，壓損一輛汽車，所幸現場無人傷亡。

根據中央氣象局發布颱風動態，編號第 11 號颱風軒嵐諾，今天上午8時許，中心位置在北緯 23.0 度，東經 124.8 度，以每小時9公里速度向北進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

中央氣象局預計，颱風軒嵐諾今天入夜之後至明天上半天將離台灣最近，北部地區因受颱風及外圍環流影響，恐有豪大雨發生，宜蘭、新北及基隆要加強警戒。