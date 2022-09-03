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影／颱風軒嵐諾增強 淡水多處路樹倒塌1車壓損
今天上午中央氣象局針對中度颱風軒嵐諾，暴風圈稍有增強擴大，持續發布海上、陸上颱風警報，提醒民眾預計今天入夜暴風圈離台灣最近，北台灣應留意強風豪雨。新北市淡水區昨天深夜至今天上午，發生多起路樹倒塌意外，壓損一輛汽車，所幸現場無人傷亡。
根據中央氣象局發布颱風動態，編號第 11 號颱風軒嵐諾，今天上午8時許，中心位置在北緯 23.0 度，東經 124.8 度，以每小時9公里速度向北進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。
中央氣象局預計，颱風軒嵐諾今天入夜之後至明天上半天將離台灣最近，北部地區因受颱風及外圍環流影響，恐有豪大雨發生，宜蘭、新北及基隆要加強警戒。
昨天（2日）深夜10時許及今天上午7時許，新北市淡水區新興國小前、紅樹林路102號前，分別發生兩起路樹倒塌意外，導致1輛汽車遭壓毀損壞，所幸事發當下未波及路過人車，現場沒有人受傷，轄區淡水警分局獲報派人到場管制現場及疏導交通，同時聯繫區公所到場協處，目前皆已排除恢復交通。
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