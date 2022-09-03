台北城博文宣價格浮報93% 設備租比買貴、這2張紙要2萬
北市府花7855萬舉辦「台北城市博覽會」，被踢爆多個項目價格浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊；另外，不少設備租用價格比直接購入貴好幾倍，甚至2頁的防疫計畫書就要價2萬。北市府說，很多項目都還沒驗收也還沒付錢；但有議員質疑，一定要議約完成、確認價格並驗收後才能做，嗆「當廠商和台北市民傻瓜？」
台北城市博覽會開幕後，傳出不少批評聲浪。北市議員洪健益指出，城博導覽文宣10萬份市價16萬，市府花120萬、手提袋市價1個9.2元，市府花80元、邀請函1張市價2.58元，市府花150元、識別證市價12元，市府花40元、海報市價1張10元，市府花150元、Polo衫市價200元，市府花400元、關東旗1支市價150元，市府花600元。
洪健益又拿出活動的防疫計畫書，只有2張被報價2萬元；而專案辦公室、策展團隊的人事與研究費用共739萬1000元，卻又另外編列11萬元做分內該做的「總體報告書」49份。活動會場的設備多為租用，市府租一套熱象儀要40萬，但直接買入只要15萬、小米電視市價2萬，租用卻花了4萬3000元。
北市研考會主委黃銘材回應，這些都是總包價格，沒有個別計算，且案子還在進行中，都沒有經過驗收及付款，還強調是用總專案價格趣談，不只租金，還包括了服務費用，以及維運、監造和專案管理。
洪健益表示，文宣品市價只要13萬7950元就能買齊，北市府卻花了198萬5000元，被灌水184萬7050元，有93%都是浮報。
洪健益也說，不可能沒驗收就讓活動開幕，一定是議約完成、確認價格，廠商才會做，也不會16天活動結束後，才說驗收不過不給錢，活動不是網購沒有鑑賞期，別把廠商、市民當笨蛋傻瓜，反問柯文哲「到底被灌了多少水？」柯文哲承諾，會逐項詢問北市研考會，瞭解他們是如何計算出這些價格。
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