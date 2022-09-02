颱風軒嵐諾逼近 新北永和10公尺高路樹倒塌
颱風軒嵐諾逼近，新北市永和區巷子內有10公尺高路樹倒塌，斜壓在巷內影響交通；鶯歌區建國路路面出現3、4個坑洞，區公所已派員處理。
新北市政府消防局統計，受颱風軒嵐諾影響，截至今天晚間6時40分為止，共有9處路樹傾倒、1處道路受損與2處電線掉落。
新北市政府消防局下午4時30分接獲通報，永和區永亨路105巷有10公尺高路樹倒塌，並以45度斜壓在巷內牆壁上，占用道路，區公所已通知廠商派遣大型吊車前往。
另外，新店區安豐路樹壓在電線上，不影響交通；其餘7件路樹倒塌案件分別位在金山區重和里、土城區承天路、新莊區龍安路、汐止區新台五路3段、瑞芳區傑魚坑路、新北市淡水區鄧公路與糞箕湖。
汐止區大同路2段與淡水區新春街有電線掉落，目前皆處理完畢。
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