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雙溪長源社區共餐好豐盛 居民、各界共襄盛舉

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區長源社區終於恢復共餐，因此長輩送菜、社區準備魚和肉，觀天下有線電視更捐贈共餐加菜金，大家吃的相當開心。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區長源社區終於恢復共餐，因此長輩送菜、社區準備魚和肉，觀天下有線電視更捐贈共餐加菜金，大家吃的相當開心。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區長源社區共餐已經停辦了2年多了，今(2)日長源社區終於恢復老人共餐，因此長輩送菜、社區準備魚和肉，觀天下有線電視更捐贈共餐加菜金，讓志工們準備了一大桌的美食，大家吃的相當開心。

長源社區的長輩們，家裡有種菜的，共餐時間一到都會帶來跟大家一起分享，其它菜色則是會由社區準備豐富的魚和肉等等，要讓長輩的吃的健康又開心，銀髮共餐讓長輩們可以走出家門，聚在一起吃飯聊天，活動活動身體，讓生活更多采多姿也能更健康。

長源里長陳資郎表示，因為疫情的關係，共餐停辦了好一陣子，今天是休息了這麼久的第一次共餐，非常感謝觀天下有線電視關心長輩，捐贈共餐加菜金，也感謝雙溪區公所各方面的幫忙，一起來照顧偏鄉的長者。

新北市議員林裔綺表示，謝謝觀天下長期以來對偏鄉以及東北角地區的關懷，許多社區辦理共餐活動，都可以看到觀天下送愛心，也送加菜金到每一個角落，謝謝觀天下對東北角地區的協助。

觀天下有線電視經理陳文龍表示，非常高興可以參加長源社區的共餐活動，雙溪區的長源里在里長和志工的努力下，不但環境非常的好，共餐活動也非常的豐盛，所以今天觀天下有線電視也來共襄盛舉捐贈加菜金，希望共餐能辦的更好，也辦的更長久。

雙溪區 偏鄉

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