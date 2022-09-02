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汐止里長選舉登記截止 有23個里同額競選

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區50個里，有超過八十位參選人完成登記，其中有23個里是同額競選，其中樟樹里有四個人登記參選，選情相對激烈。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區50個里，有超過八十位參選人完成登記，其中有23個里是同額競選，其中樟樹里有四個人登記參選，選情相對激烈。 圖／觀天下有線電視提供

為期五天的里長選舉登記作業截止，汐止區最後一天有十多位的里長前往登記，而根據統計汐止區50個里，有超過八十位參選人完成登記，其中有23個里是同額競選，其中樟樹里有四個人登記參選，選情相對激烈。

里長選舉登記最後一天，人潮相對冷清，下午時間，來登記的人零零落落，倒是早上一早八點多，有好幾位現任里長前來登記，其中茄苳里長葉雅惠不是看日子，而是選擇生日這一天來登記，尋求連任。

茄苳里長葉雅惠說，9/2剛好是自己生日，所以，特別選擇今天登記，一路走來15、16年了，也很謝謝茄苳里民的支持及愛戴，還是秉持專職里長勤快肯做的座右銘，希望能夠繼續為里民服務。

保新里長吳明道指出，9/2是登記最後一天，因為，每次也都是選擇最後一天來登記，也沒有特別挑時間，也希望鄉親能夠再給一次機會繼續服務大家。

湖蓮里長曾連福也說，在湖蓮里已經服務快八年的時間，希望能夠再有機會，在未來的四來再為里民及湖蓮里建設做更多的貢獻。

義民里長吳佩銘則說，每個里的屬性不同、里長的作為也不同，那義民里的里界有限很難發揮，所以，這次連任之後會競選汐止里長聯誼會的會長，擴大服務範圍。

汐止區選務中心主任林明玲表示，汐止區里長選舉登記從8/29到9/2日為期五天，登記截止共有83位完成登記手續，其中23個里是同額競選，這次五天過程都很平順圓滿。

汐止五十個里，東山、樟樹、烘內、仁德、環河里等五位現任里長都決定不選，其中環河里則是由黃世和回鍋登記參選，其中樟樹里有四個人登記參選，選情相對激烈。

汐止 生日

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