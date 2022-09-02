晚上散步踩到蛇 汐止保長坑溪步道擬增照明

在汐止區保長坑溪，保長里段的防汛步道，平時有不少居民散步運動，不過，沿線的照明不足，晚上好暗，就有民眾抱怨散步踩到蛇，真的好危險，所以，今(2)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現會勘，要求增加照明。

保長里長賴宗福說，保長坑溪保長里段的防汛步道，長期以來都是里民在散步休閒的地方，這一、兩年來都有里長反應防汛步道比較昏暗，常常都會踩到蛇、蝸牛之類的小動物，常常在路止也都看的到蝸牛的屍體，所以，就請張錦豪議員幫忙辦理會勘，希望在防汛道路兩側，就是河堤還有馬路，都希望增加照明，一來治安也可以改善，二來讓民眾在晚上休閒的時候亮度更夠。

新北市議員張錦豪表示，旁邊有幾個大的社區還有傳統公寓，居民都會到防汛步道運動，但是光線比較不足，所以，里民散步都會遇到一些蛇類或昆蟲，所以，今天請相關單位來增加照明。

張錦豪指出，一個禮拜的時間，公所會請廠商來測照度，包括靠近河堤及馬路側的晚上照明度，因為，不止是踩到蛇的問題，旁邊就是幾個社區，居住的人多，治安也要重視，所以，晚上照明要夠，也讓民眾走在步道或道路上能夠更安心，預計一個星期測完照度，一個月內會將照明不足的部分，改善完成。