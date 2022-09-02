淡江大橋將浮出水面 主橋塔基座混凝土澆置完成

新北市連接淡水區與八里重大建設的淡江大橋，目標2024年底完工，跨越淡水河的單塔不對稱斜張橋淡江大橋工程難度高，主橋塔基底混凝土澆置作業不間斷，連續93小時順利完成，也是淡江大橋工程當中相當關鍵的重要里程碑。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處表示，淡江大橋最關鍵的主橋塔P130結構工程，今年1月起歷經圍堰2次滲水，6月起又克服高溫酷熱氣候，花了近3個月完成複雜的鋼筋組紮作業，總算達成8月底P130主橋塔基礎目標。

這次的主橋塔基底混凝土澆置作業，可說是淡江大橋重要工程，所有工程人員也都戰戰兢兢，公總西濱北臨工程處長 詹益祥表示，工作團隊預先擬定基礎混凝土供料計畫，充份作好準備，召開多次會議研議所有工作細節，預排相關工序、人力、車輛動線及安衛管制作為等，以確保作業安全施工，讓工作團隊不得不繃緊神經努力以對。

公路總局表示，這次澆置數量達14,394立方公尺，屬巨積混凝土，連續澆置達93小時，共動用6輛混凝土壓送車，大約1,626車次混凝土預伴車及400人次，過程中要在盛暑酷熱環境作業，且採24小時不間斷工作，而這次是建橋工程的重要里程碑。未來施工團隊將秉持優良傳統，在安全無虞情況下趕辦後續作業，期能如期、如質完工。