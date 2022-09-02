聽新聞
test
0:00 / 0:00
擺脫鬼屋之名 石門海灣新城翻轉換新妝
新北市石門區海灣新城經過居民與新北市政府、石門區公所攜手垃圾清整、違章拆除、綠地建置、外牆翻新等環境改善後，成功擺脫北海岸鬼屋之名，華麗變身成為新興景點，更由市長侯友宜出席完工活動，並且舉辦光雕投影秀，與居民一同見證海灣新城的成功翻轉。
新北市長侯友宜指出，市府為推動「青春山海線」旅遊品牌及改善居住環境，攜手海灣新城社區辦理社區營造，並結合「受理民間申請示範街道環境改善計畫」，進行整建維護立面修繕示範工程，終於於今年8月完工，海灣新城換上新妝，讓北海岸更美麗，也變得越來越熱鬧好玩！
海灣新城管理委員會王副主委說，透過市府主動協助成立管委會，找回住戶凝聚共識，並由社區主動投入公共環境改善，陸續將竹雜林改善為草地、違章建築物拆除與環境大清潔，加上石門區公所協助環境綠美化，以及市府協助立面維護修繕，讓海灣新城社區變得更有活力，更擺脫鬼屋之名，成為青春山海線的觀光新亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言