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擺脫鬼屋之名 石門海灣新城翻轉換新妝

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
新北市石門區海灣新城成功擺脫北海岸鬼屋之名，新北市政府舉辦光雕投影秀，與居民一同見證海灣新城的成功翻轉。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市石門區海灣新城成功擺脫北海岸鬼屋之名，新北市政府舉辦光雕投影秀，與居民一同見證海灣新城的成功翻轉。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市石門區海灣新城經過居民與新北市政府、石門區公所攜手垃圾清整、違章拆除、綠地建置、外牆翻新等環境改善後，成功擺脫北海岸鬼屋之名，華麗變身成為新興景點，更由市長侯友宜出席完工活動，並且舉辦光雕投影秀，與居民一同見證海灣新城的成功翻轉。

新北市長侯友宜指出，市府為推動「青春山海線」旅遊品牌及改善居住環境，攜手海灣新城社區辦理社區營造，並結合「受理民間申請示範街道環境改善計畫」，進行整建維護立面修繕示範工程，終於於今年8月完工，海灣新城換上新妝，讓北海岸更美麗，也變得越來越熱鬧好玩！

海灣新城管理委員會王副主委說，透過市府主動協助成立管委會，找回住戶凝聚共識，並由社區主動投入公共環境改善，陸續將竹雜林改善為草地、違章建築物拆除與環境大清潔，加上石門區公所協助環境綠美化，以及市府協助立面維護修繕，讓海灣新城社區變得更有活力，更擺脫鬼屋之名，成為青春山海線的觀光新亮點。

新北市長 石門 侯友宜

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